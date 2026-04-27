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Index Bahia 2026: Gigante da indústria projeta atrair 40 mil pessoas em Salvador

Com foco em inovação e rodadas internacionais, evento promovido pela FIEB e Sebrae terá mais de 300 expositores baianos e feira de empregabilidade.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:48

Promovido pela FIEB e pelo Sebrae Bahia, o Index 2026 projeta um crescimento de 50% no número de visitantes
Promovido pela FIEB e pelo Sebrae Bahia, o Index 2026 projeta um crescimento de 50% no número de visitantes Crédito: Valter Pontes / Coperphoto / Sistema FIEB

Foi dada a largada oficial para o Index Bahia 2026. A segunda edição do maior fórum de indústria e inovação do Nordeste ocupará o Centro de Convenções Salvador entre os dias 6 e 8 de maio. Após movimentar R$ 98 milhões em sua estreia, o encontro deste ano projeta um crescimento de 50% no público, esperando receber mais de 40 mil visitantes.

O Index 2026 se consolida como uma plataforma estratégica para o setor produtivo baiano. Com todos os estandes vendidos desde o início do ano, a feira reunirá mais de 300 expositores de marcas locais, abrangendo desde o agronegócio e energia até tecnologia e moda.

O destaque internacional fica por conta da participação inédita de representantes de 25 países da União Europeia, ampliando o horizonte de parcerias para as empresas baianas.

Oportunidades de Carreira e Inovação

Para quem busca inserção no mercado de trabalho ou qualificação, o evento oferece espaços dedicados:

  • Feira da Empregabilidade: Iniciativa do IEL e SENAI para conectar talentos a vagas de estágio e emprego.
  • Cubo da Inovação: Hub tecnológico focado em IA, Indústria 4.0 e sustentabilidade.
  • Arena Venda+: Capacitação prática com gigantes como Shopee e Mercado Livre.
  • Caravana Delas: Agenda exclusiva para o fortalecimento do empreendedorismo feminino no interior da Bahia.

Para o presidente da FIEB Carlos Henrique Passos, o evento é uma resposta aos desafios econômicos, como os juros altos. "O propósito é apontar caminhos práticos para que as empresas se fortaleçam e garantam sustentabilidade", destacou.

RESUMO DO EVENTO (INDEX 2026):

  • Data: 6 a 8 de maio de 2026.
  • Local: Centro de Convenções Salvador.
  • Público Esperado: 40 mil pessoas (visitantes de todo o Nordeste).
  • Programação: 250 horas de imersão com 40 painéis estratégicos e palestras de nomes como Zeina Latif (Economista) e Ricardo Alban (Presidente da CNI).
  • Diferenciais: Rodadas de negócios nacionais e internacionais, trilhas gamificadas de engajamento e compromisso com energia 100% renovável (I-RECs).
  • Inscrições: Gratuitas através do site oficial indexbahia.com.br.

Tags:

Indústria

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