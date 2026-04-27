Index Bahia 2026: Gigante da indústria projeta atrair 40 mil pessoas em Salvador

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:48
Foi dada a largada oficial para o Index Bahia 2026. A segunda edição do maior fórum de indústria e inovação do Nordeste ocupará o Centro de Convenções Salvador entre os dias 6 e 8 de maio. Após movimentar R$ 98 milhões em sua estreia, o encontro deste ano projeta um crescimento de 50% no público, esperando receber mais de 40 mil visitantes.
O Index 2026 se consolida como uma plataforma estratégica para o setor produtivo baiano. Com todos os estandes vendidos desde o início do ano, a feira reunirá mais de 300 expositores de marcas locais, abrangendo desde o agronegócio e energia até tecnologia e moda.
O destaque internacional fica por conta da participação inédita de representantes de 25 países da União Europeia, ampliando o horizonte de parcerias para as empresas baianas.
Oportunidades de Carreira e Inovação
Para quem busca inserção no mercado de trabalho ou qualificação, o evento oferece espaços dedicados:
Para o presidente da FIEB Carlos Henrique Passos, o evento é uma resposta aos desafios econômicos, como os juros altos. "O propósito é apontar caminhos práticos para que as empresas se fortaleçam e garantam sustentabilidade", destacou.
RESUMO DO EVENTO (INDEX 2026):