EMPREGOS E SOLUÇÕES

Mercado de Capitais em pauta: Salvador recebe a Rota AmFi com foco em Crédito Privado

Evento no Intercity Salvador reúne CEO da Coruja Capital e especialistas para debater a evolução do crédito privado e as oportunidades de negócios fora do eixo da Faria Lima

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:04

Com a presença de players como SINFAC-BA e WBA, encontro promove tarde de imersão técnica e networking exclusivo sobre o futuro do mercado de capitais na Bahia Crédito: Divulgação

Salvador se torna, nesta terça-feira (28/04), o ponto de encontro para os principais players do crédito privado no Nordeste. O Intercity Salvador recebe a Rota AmFi, um evento exclusivo que traz uma visão de negócios "além da Faria Lima", conectando a expertise do Sudeste às oportunidades do mercado baiano.

O grande destaque da tarde será a presença de Márcio Schettini, CEO da Coruja Capital, que discutirá a evolução do mercado de capitais e as novas perspectivas para o setor. O encontro conta com a parceria estratégica do SINFAC BA, da WBA e da Quicksoft, reforçando o ecossistema de quem movimenta o crédito na região.

Programação e Networking

O evento combina conteúdo técnico e alta gestão, encerrando com um momento de conexões no rooftop do hotel:

16h50: Palestra com Márcio Schettini (Coruja Capital).

17h40: Case prático com a PX Finance ("A Voz do Originador").

18h15 às 21h: Happy Hour e networking no Rooftop.

Serviço: