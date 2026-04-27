Mercado de Capitais em pauta: Salvador recebe a Rota AmFi com foco em Crédito Privado

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:04
Salvador se torna, nesta terça-feira (28/04), o ponto de encontro para os principais players do crédito privado no Nordeste. O Intercity Salvador recebe a Rota AmFi, um evento exclusivo que traz uma visão de negócios "além da Faria Lima", conectando a expertise do Sudeste às oportunidades do mercado baiano.
O grande destaque da tarde será a presença de Márcio Schettini, CEO da Coruja Capital, que discutirá a evolução do mercado de capitais e as novas perspectivas para o setor. O encontro conta com a parceria estratégica do SINFAC BA, da WBA e da Quicksoft, reforçando o ecossistema de quem movimenta o crédito na região.
Programação e Networking
O evento combina conteúdo técnico e alta gestão, encerrando com um momento de conexões no rooftop do hotel:
Serviço:
As vagas para o encontro são limitadas. Os interessados podem garantir o lugar através do link oficial: luma.com/ee7h8h6y.