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Mercado de Capitais em pauta: Salvador recebe a Rota AmFi com foco em Crédito Privado

Evento no Intercity Salvador reúne CEO da Coruja Capital e especialistas para debater a evolução do crédito privado e as oportunidades de negócios fora do eixo da Faria Lima

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:04

Com a presença de players como SINFAC-BA e WBA, encontro promove tarde de imersão técnica e networking exclusivo sobre o futuro do mercado de capitais na Bahia
Com a presença de players como SINFAC-BA e WBA, encontro promove tarde de imersão técnica e networking exclusivo sobre o futuro do mercado de capitais na Bahia Crédito: Divulgação

Salvador se torna, nesta terça-feira (28/04), o ponto de encontro para os principais players do crédito privado no Nordeste. O Intercity Salvador recebe a Rota AmFi, um evento exclusivo que traz uma visão de negócios "além da Faria Lima", conectando a expertise do Sudeste às oportunidades do mercado baiano.

O grande destaque da tarde será a presença de Márcio Schettini, CEO da Coruja Capital, que discutirá a evolução do mercado de capitais e as novas perspectivas para o setor. O encontro conta com a parceria estratégica do SINFAC BA, da WBA e da Quicksoft, reforçando o ecossistema de quem movimenta o crédito na região.

Programação e Networking

O evento combina conteúdo técnico e alta gestão, encerrando com um momento de conexões no rooftop do hotel:

  • 16h50: Palestra com Márcio Schettini (Coruja Capital).
  • 17h40: Case prático com a PX Finance ("A Voz do Originador").
  • 18h15 às 21h: Happy Hour e networking no Rooftop.

Serviço:

As vagas para o encontro são limitadas. Os interessados podem garantir o lugar através do link oficial: luma.com/ee7h8h6y.

Tags:

Negócios

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