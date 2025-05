NOVA OPORTUNIDADE

Cinco curiosidades sobre a nova edição do Concurso Unificado Nacional

Ao todo, serão 3.352 vagas para 35 órgãos, com provas aplicadas em centenas de municípios

No final de abril, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a segunda edição do Concurso Unificado Nacional (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”. Assim como na primeira edição, ele vai reunir em uma única estrutura vagas para diversos órgãos federais. Ao todo, serão 3.352 vagas para 35 órgãos, com provas aplicadas em centenas de municípios de todo o país. Professora do Gran Concursos, Aline Menezes apontou alguns pontos interessantes sobre o novo concurso. Confira: >