EMPREGOS E SOLUÇÕES

Com bolsas de até R$ 2,9 mil, confira novos programas de estágio no Brasil

AkzoNobel, Banco ABC Brasil, Pirelli, Galderma e Sanofi buscam novos talentos. Oportunidades abrangem diversas áreas e cidades brasileiras

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de abril de 2026 às 21:35

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios Crédito: Divulgação

Empresas líderes em setores como indústria farmacêutica e mercado financeiro anunciaram a abertura das inscrições para seus Programas de Estágio 2026. Com vagas distribuídas em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Bahia, as seleções oferecem trilhas de desenvolvimento estruturadas, pacotes de benefícios atrativos e foco crescente em diversidade e inclusão.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos, que se encerram entre abril e maio. Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira os detalhes sobre cada programa.

AKZONOBELA

AkzoNobel, multinacional holandesa de tintas e revestimentos reconhecida por marcas como Coral, Sparlack, Wanda, Sikkens e International, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio 2026. Até 10 de maio de 2026, estudantes universitários poderão se candidatar a uma das 40 vagas disponíveis em diferentes áreas de atuação, com início previsto para 17 de agosto de 2026. Com mais de 230 anos de história e presença global, a AkzoNobel busca jovens talentos interessados em desenvolver suas carreiras em um ambiente dinâmico, diverso e guiado pelo propósito de pintar o futuro. As vagas estão distribuídas entre a capital paulista (sede administrativa), Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá, São Roque e Recife.Durante os dois anos do programa, as pessoas selecionadas terão acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, participação em projetos estratégicos e interação com equipes globais. Mas o seu grande diferencial é o projeto final, desenvolvido na área de atuação ou relacionado à empresa como um todo e apresentado à diretoria ao final do contrato. Essa experiência contribui para o desenvolvimento de competências-chave, como análise, resolução de problemas, gestão de projetos, pensamento estratégico e comunicação eficaz

.A AkzoNobel valoriza um ambiente de trabalho diverso e equitativo, contando com grupos de afinidade que reúnem pessoas de comunidades que buscam maior representação e pessoas aliadas. São eles: Afritude (pessoas negras), TrueColors (LGBTQIAPN+), WIN (mulheres) e Equidade e Acessibilidade (PcD). O Programa de Estágio 2026 tem como meta ampliar a participação desses grupos.

Requisitos

Estudantes de Administração, Marketing (incluindo Publicidade e Propaganda), Economia, Contabilidade, Finanças, Engenharias (Produção e Química) e Química;

Previsão de formatura entre Julho de 2028 e Julho de 2029;

Inglês e espanhol são desejáveis, mas não eliminatórios;

Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (manhã);

Perfil comunicativo, analítico, adaptável, com interesse em aprender, criar projetos e se desenvolver.

Benefícios

Assistência Médica e Odontológica;

Seguro de Vida;

Vale-refeição (R$ 51,00 por dia) ou alimentação no local para fábricas;

Cartão Mobilidade (R$ 500,00 mensais) ou fretado/vale-transporte para fábricas;

Bolsa de estudos para curso de inglês (EF – Education First)

Wellhub (benefício de academias);

Vale-Alimentação de Natal;

Desconto em produtos.

Bolsa-auxílio: R$ 1.940,00

Prazo de inscrição: 10/05/2026

Link de inscrição: https://careers.akzonobel.com/job/Sao-Paulo-Programa-de-est%C3%A1gio-AkzoNobel-2%C2%BA-Ciclo-2026/1376139233/

BANCO ABC BRASIL

O Banco ABC Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, iniciativa que busca atrair estudantes de graduação interessados em iniciar a carreira no mercado financeiro por meio de uma jornada estruturada de aprendizado e desenvolvimento. Com início previsto para o dia 10/08, o programa combina capacitação prática e teórica, mentoria e acompanhamento contínuo de desempenho.O programa é voltado para estudantes de cursos de graduação com previsão de conclusão entre junho de 2027 e dezembro de 2028. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT) e Porto Alegre (RS) abrangendo diferentes áreas de atuação, incluindo: Atendimento; Back Office; Comercial Agro; Comercial Corporate; Comercial Middle; Comunicação e Marketing; Customer Intelligence; Folha de Pagamento; Gerenciamento de Projetos; Gestão de Risco de Derivativos; Gestão e Governança de Atendimento; Processamento de Ativos; Recrutamento e Seleção; Revisão e Monitoramento de Crédito Middle; Riscos de Mercado e Liquidez; TI Core Banking e TI Operações - Atendimento.

Entre os benefícios oferecidos estão: vale-refeição de R$ 1.173,26, assistência médica, auxílio-transporte, auxílio home office, seguro de vida, quick massage, programas de bem-estar, psicoterapia, além de uma trilha completa de desenvolvimento profissional.A jornada de estágio contempla integração estruturada para novos colaboradores, trilha de aprendizado teórico e prático, mentoria para talentos de alto potencial, avaliações de performance e a entrega de um projeto individual ao final do ciclo.Bolsa-auxílio: R$ 2.913,79

Prazo de inscrição: 08/05/2026

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/bancoabcbrasil/

PIRELLI

A Pirelli lança em abril mais uma edição de seu tradicional programa de estágio. Com o mote “Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial”, o Programa de Estágio Pirelli 2026.2 oferece, ao menos, 43 novas vagas para mais de seis áreas da empresa. As inscrições estarão abertas entre 06 de abril e 07 de maio de 2026. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 06 de julho de 2026.As vagas de estágio serão para as seguintes áreas: Supply Chain, Logística, Compras, Suprimentos, Marketing, Comercial, Vendas, Negócios, Administração, Engenharia, Qualidade, Manutenção, TI, RH, Comunicação, Diversidade, Responsabilidade Social, Financeiro, Contabilidade, Economia, Controladoria, Secretariado, Backoffice, Laboratório, P&D, Projetos E Jurídico.

Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia e Barueri, Campinas, São Bernardo do Campo e São Paulo, no estado de São Paulo.

Benefícios: Assistência médica sem coparticipação; vale-refeição ou refeitório no local (varia de acordo com a localidade); vale-transporte e/ou ônibus fretado (varia de acordo com a localidade); recesso – 15 dias a cada 6 meses ou 30 dias uma vez por ano; cesta de final de ano; seguro de vida; PitStop de desconto (série de descontos especiais em diversos segmentos de lojas físicas e virtuais, como restaurantes, viagens entre outras); desconto em pneus; WellHub (antigo Gympass); Programa Plenamente (cuidado de saúde mental das pessoas, possibilidade de consultas gratuitas com psicólogos e especialistas); Sempre Bem (acompanhamento de pessoas com doenças crônicas e subsídio de medicamentos para as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares).Bolsa-auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).

Prazo de inscrição: 07/05/2026

Link de inscrição: https://estagiopirelli.com.br

GALDERMA

A Galderma, empresa especializada em produtos para cuidados com a pele, anuncia a abertura das inscrições para seu Programa de Estágio para 2026. As vagas são destinadas ao escritório da companhia em São Paulo (SP), e oferecem uma oportunidade única para estudantes universitários que desejam ingressar no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever até o dia 17 de abril.Para se candidatar, é necessário estar cursando a partir do quarto semestre de graduação do ensino superior, com previsão de conclusão entre dezembro de 2027 e julho de 2028.

As áreas de estudo elegíveis são: Administração, Biomedicina, Ciência de Dados, Ciência/Engenharia da Computação, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Estatística, Farmácia, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Publicidade & Propaganda e Relações Internacionais. Os candidatos devem possuir conhecimento intermediário de inglês e Excel, além de disponibilidade para estagiar 6 horas por dia no modelo híbrido.Com início do estágio previsto para junho de 2026, o processo seletivo contemplará testes online e rodadas de entrevistas. O programa oferece uma bolsa-auxílio de R$ 1.800,00 e um pacote completo de benefícios, que inclui benefícios como convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição, convênio farmácia, Short Friday e descontos nos produtos da companhia, reforçando o compromisso da empresa com o bem-estar de seus colaboradores.Bolsa-auxílio: R$ 1.800,00

Prazo de inscrição: 17/04/2026

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/galderma/

SANOFI

A biofarmacêutica global Sanofi anuncia a abertura do Programa de Estágio Sanofi 2026, com foco em atrair e desenvolver talentos que queiram construir uma carreira em um ambiente que combina ciência, inovação e impacto real na vida de pacientes. Com uma cultura orientada por inclusão e pertencimento, a empresa alcançou no último ano mais de 50% dos estagiários pretos e pardos, e busca continuar a, intencionalmente, trazer mais recortes de diversidade. Para o processo seletivo 2026 serão priorizadas pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+ e negras.

O programa reforça também a ambição da companhia de acelerar o desenvolvimento de jovens talentos em uma jornada conectada às transformações que já estão redefinindo o cuidado em saúde. Dentre os pré-requisitos está o conhecimento em inteligência artificial, já que a companhia possui uma ferramenta própria de IA generativa, utilizada para simplificar tarefas do dia a dia, como consultar acervo interno de informações, navegar entre ferramentas, automatizar atividades e guiar os colaboradores ao longo do dia a dia com mais facilidade e agilidade.O programa é voltado a estudantes de bacharelado e tecnólogo, com previsão de graduação a partir de dezembro de 2027 (disponibilidade para estagiar por, no mínimo, um ano e meio) e atuação híbrida em São Paulo (SP). Entre os diferenciais valorizados estão Pacote Office e um nível de inglês a partir do intermediário.Bolsa-auxílio: R$ 2.200,00

Prazo de inscrição: 19/04/2026