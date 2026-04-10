EMPREGOS E SOLUÇÕES

Projeto Mares abre inscrições para curso gratuito de restauração de corais

Curso técnico qualifica profissionais para a restauração de recifes na Baía de Todos os Santos; programa inclui técnicas de transplante de corais e monitoramento marinho.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:20

Projeto Mares abre inscrições para curso gratuito de restauração de corais na Ilha de Itaparica; aulas começam em 29 de maio Crédito: Comunicação Projeto Mares/DIVULGAÇÃO

Estão abertas, até o dia 20 de maio, as inscrições para o curso técnico de Restauração de Corais promovido pelo Projeto Mares, iniciativa que tem parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A formação, gratuita e presencial, será realizada na sede da Organização Socioambientalista PRÓ-MAR, localizada na Av. Vital Soares, 13, Ilhota, Mar Grande, com início previsto para 29 de maio. Voltado a maiores de 18 anos, o processo seletivo ocorre pelo link https://forms.gle/pM4qSfBifkkTC6xR8, e os participantes que cumprirem a frequência mínima de 75% receberão certificado de conclusão.

Com carga horária total de 96 horas, a formação reúne aulas teóricas e práticas sobre ecologia marinha, turismo regenerativo, conservação ambiental e técnicas de restauração de corais, incluindo atividades em campo e metodologias baseadas na experiência direta. Durante a formação, os alunos receberão bolsa-auxílio para alimentação e transporte.

O curso será conduzido pela equipe multidisciplinar da PRÓ-MAR com a participação especial de convidados de outras instituições de pesquisa. As atividades serão coordenadas pelo biólogo doutor Ricardo Miranda, e pelo mestre em Ecologia Rodrigo Maia Nogueira, da equipe científica do projeto. Entre os conteúdos previstos estão a ecologia dos recifes de corais, as técnicas de restauração ativa de corais, abordando todo o processo desde o resgate de fragmentos de corais, colocação em berçários e transplante para os recifes, além da construção das estruturas de experimentos de campo, protocolos de segurança em atividades subaquáticas e aplicação do método Reef Check para monitoramento de recifes.

Segundo Ricardo Miranda, a iniciativa está diretamente alinhada aos objetivos do projeto. “Essa formação contribui para a qualificação e capacitação de pessoas para atuar nas ações do Projeto Mares e em iniciativas de restauração de corais de forma mais ampla. Também cumpre um papel importante de educação e divulgação, especialmente junto às comunidades tradicionais da Ilha de Itaparica e do entorno da Baía de Todos os Santos, além de preparar participantes para atuar nas atividades de produção de sementeiras, implantação de berçários e plantio de fragmentos nos recifes”, afirma.

A proposta também inclui conteúdos sobre áreas marinhas protegidas, crise da biodiversidade, educação ambiental e turismo de base comunitária. Ao final, os participantes terão uma experiência teórica-prática valiosa sobre restauração com técnicas locais inovadoras, que podem trazer oportunidades de atuação em serviços da conservação, educação e turismo sustentável marinho.

Alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o Projeto Mares contribui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conjunto de metas globais voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável. A iniciativa dialoga diretamente com a ODS 14, que trata da vida na água e da conservação dos oceanos e recursos marinhos, com a ODS 13, relacionada à ação contra a mudança global do clima, e com a ODS 4, que promove a educação de qualidade por meio de processos formativos como este curso.

Serviço

Curso de Restauração de Corais – Projeto Mares

Inscrições: até 20 de maio

Início das aulas: 29 de maio

Local: sede da PRÓ-MAR – Av. Vital Soares, 13, Ilhota, Mar Grande

Público: maiores de 18 anos

Vagas: limitadas

Carga horária: 96 horas