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Concurso para Conselho Regional abre inscrições com salários de até R$ 6,5 mil

Seleção oferece vagas imediatas e cadastro reserva para níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:36

Concursos abertos
Concurso Crédito: Reprodução

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Piauí (Core-PI) publicou edital de um novo concurso público com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. Ao todo, são quatro vagas imediatas e formação de cadastro reserva com até 156 posições adicionais. As contratações serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A organização do certame é do Instituto Quadrix, responsável por receber as inscrições entre os dias 10 de abril e 20 de maio de 2026. As provas estão marcadas para o dia 21 de junho.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
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Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, até as 23h do último dia do prazo, seguindo o horário oficial de Brasília. A taxa de participação é de R$ 75 para cargos de nível médio e de R$ 90 para funções de nível superior.

As oportunidades são para atuação em Teresina, nos cargos de assistente administrativo e fiscal, para nível médio, além de assistente jurídico e contador, que exigem formação superior.

Os salários iniciais chegam a R$ 6.500, conforme o cargo, além de benefícios previstos nas normas internas do conselho.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, com caráter eliminatório e classificatório. Já os concorrentes às funções de nível superior também passarão por prova discursiva, igualmente eliminatória.

As avaliações serão aplicadas na cidade de Teresina, no turno da tarde, em locais e horários que serão divulgados posteriormente pelo Instituto Quadrix em seu site oficial. Clique aqui para baixar o edital completo. 

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