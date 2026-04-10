Concurso para Conselho Regional abre inscrições com salários de até R$ 6,5 mil

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Carol Neves
Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:36
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Piauí (Core-PI) publicou edital de um novo concurso público com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. Ao todo, são quatro vagas imediatas e formação de cadastro reserva com até 156 posições adicionais. As contratações serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A organização do certame é do Instituto Quadrix, responsável por receber as inscrições entre os dias 10 de abril e 20 de maio de 2026. As provas estão marcadas para o dia 21 de junho.
Cinco dicas para se preparar para concursos
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, até as 23h do último dia do prazo, seguindo o horário oficial de Brasília. A taxa de participação é de R$ 75 para cargos de nível médio e de R$ 90 para funções de nível superior.
As oportunidades são para atuação em Teresina, nos cargos de assistente administrativo e fiscal, para nível médio, além de assistente jurídico e contador, que exigem formação superior.
Os salários iniciais chegam a R$ 6.500, conforme o cargo, além de benefícios previstos nas normas internas do conselho.
O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, com caráter eliminatório e classificatório. Já os concorrentes às funções de nível superior também passarão por prova discursiva, igualmente eliminatória.
As avaliações serão aplicadas na cidade de Teresina, no turno da tarde, em locais e horários que serão divulgados posteriormente pelo Instituto Quadrix em seu site oficial. Clique aqui para baixar o edital completo.