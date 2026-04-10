INFRAESTRUTURA

Evento destaca perspectivas de avanços na agenda logística

Proposta de renovação da FCA com investimentos de R$ 24 bilhões foi apresentada

Donaldson Gomes

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:05

Fórum reuniu empresários, representantes do setor público e especialistas Crédito: Divulgação

O Bahia Export 2026 encerrou sua terceira edição, nesta quinta-feira (9) em Salvador, com avanços em temas estratégicos e se consolida como um dos principais fóruns nacionais de debate sobre infraestrutura, logística e desenvolvimento econômico. O evento reuniu autoridades, lideranças empresariais e especialistas para discutir caminhos do fortalecimento da competitividade econômica da Bahia e do país.

O encontro reforçou seu papel como espaço estratégico para articulação de propostas e construção de soluções voltadas à modernização da infraestrutura nacional, com destaque para a integração multimodal, sustentabilidade e segurança jurídica para investimentos. Um dos pontos-altos do evento foi a divulgação da renovação antecipada do contrato da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), no painel “InfraESG: Multimodalidade, sustentabilidade e financiabilidade”.

A proposta de prorrogação, já aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), prevê mais de R$ 24 bilhões em investimentos. O projeto contempla a ampliação da capacidade da malha, mais de 800 intervenções ao longo da ferrovia, a manutenção de cerca de 4,1 mil quilômetros de trilhos e a devolução de trechos considerados economicamente inviáveis, medidas vistas pelos participantes como essenciais para destravar investimentos e aumentar a eficiência logística.

Para o CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião, o fórum cumpriu seu objetivo ao promover um ambiente qualificado de diálogo e construção conjunta. “Encerramos esta edição com a certeza de que avançamos na conexão entre os diferentes atores do setor, contribuindo para uma agenda mais consistente de desenvolvimento logístico para a Bahia, o Nordeste e o Brasil”, afirmou.

O secretário executivo do Bahia Export, Fausto Franco, ressaltou o impacto do evento para o estado e país. “O evento regional reafirma sua relevância ao reunir lideranças de todos as instâncias governamentais, empresariais, e promover discussões necessárias para avançar no desenvolvimento das potencialidades baianas. Saímos deste encontro com uma visão mais clara dos desafios e, principalmente, das oportunidades para acelerarmos”, destacou.