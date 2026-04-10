EMPREGOS E SOLUÇÕES

Gigante do agronegócio, Cargill abre vagas de estágio com foco em polos agrícolas da Bahia e do Maranhão

Oportunidades em Barreiras, Ilhéus e Balsas conectam estudantes do Nordeste à cadeia global de alimentos. Inscrições para o programa de 2026 seguem abertas até o final de maio

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de abril de 2026 às 21:23

A iniciativa é voltada para a formação de novos talentos e preenchimento de posições-chave no futuro da organização Crédito: Shutterstock

A Cargill, multinacional que celebrou seis décadas de operação no Brasil, anunciou a abertura de seu Programa de Estágio 2026 com um olhar estratégico para o desenvolvimento de talentos no Nordeste. A companhia, pilar fundamental da exportação de commodities e processamento de alimentos, oferece vagas em cidades-chave para a economia regional, como Barreiras (BA), no coração do Matopiba, Ilhéus (BA), polo processador de cacau, e Balsas (MA).

A escolha das localidades reflete a importância da infraestrutura baiana e maranhense para a organização. Em Barreiras, o foco recai sobre a Originação e Mercado Interno, conectando a produção de grãos do Oeste Baiano ao mercado global. Já em Ilhéus, as oportunidades se voltam para a Engenharia, Produção e Logística, aproveitando a tradição industrial da região.

No Maranhão, a unidade de Balsas reforça a fronteira agrícola do Mapito, oferecendo imersão em operações de Supply Chain e Sustentabilidade.

O programa é voltado para estudantes universitários que estejam, preferencialmente, no penúltimo ou último ano da graduação. A Cargill destaca que não exige experiência prévia, buscando jovens com potencial de aprendizado e alinhamento aos valores de inovação da marca.

A jornada de aprendizado pode durar de um a dois anos e os selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui:

Bolsa-auxílio competitiva e Seguro de Vida;

Assistência Médica e Odontológica;

Auxílio-transporte e Gympass;

Alimentação: Vale-refeição ou restaurante no local (variável conforme a unidade), além de cartão de Natal.



Como participar

Os aprovados iniciarão as atividades entre julho e agosto de 2026. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o final de maio.