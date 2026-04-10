Gigante do agronegócio, Cargill abre vagas de estágio com foco em polos agrícolas da Bahia e do Maranhão

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 10 de abril de 2026 às 21:23
A Cargill, multinacional que celebrou seis décadas de operação no Brasil, anunciou a abertura de seu Programa de Estágio 2026 com um olhar estratégico para o desenvolvimento de talentos no Nordeste. A companhia, pilar fundamental da exportação de commodities e processamento de alimentos, oferece vagas em cidades-chave para a economia regional, como Barreiras (BA), no coração do Matopiba, Ilhéus (BA), polo processador de cacau, e Balsas (MA).
A escolha das localidades reflete a importância da infraestrutura baiana e maranhense para a organização. Em Barreiras, o foco recai sobre a Originação e Mercado Interno, conectando a produção de grãos do Oeste Baiano ao mercado global. Já em Ilhéus, as oportunidades se voltam para a Engenharia, Produção e Logística, aproveitando a tradição industrial da região.
No Maranhão, a unidade de Balsas reforça a fronteira agrícola do Mapito, oferecendo imersão em operações de Supply Chain e Sustentabilidade.
O programa é voltado para estudantes universitários que estejam, preferencialmente, no penúltimo ou último ano da graduação. A Cargill destaca que não exige experiência prévia, buscando jovens com potencial de aprendizado e alinhamento aos valores de inovação da marca.
A jornada de aprendizado pode durar de um a dois anos e os selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui:
Como participar
Os aprovados iniciarão as atividades entre julho e agosto de 2026. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o final de maio.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site oficial de carreiras da Cargill e utilizar o termo de busca “Estágio” para filtrar as vagas disponíveis nas unidades da Bahia e demais estados.