EMPREGOS E SOLUÇÕES

Com chance de efetivação, Obras Sociais Irmã Dulce abrem seleção para 65 vagas temporárias

Vivo: metade das oportunidades é destinada a jovens negros e todas as posições são abertas a pessoas com deficiência; inscrições para o processo 100% digital estão abertas.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:00

Oportunidade para Dulce Natura

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) estão disponibilizando 65 vagas para trabalho temporário na Indústria de Panificação Dulce Natura. Entre as funções estão ajudante de padeiro, forneiro, embalador, auxiliar de serviços gerais, ajudante de motorista, atendente comercial e promotor de vendas. Os profissionais selecionados começam a trabalhar em agosto e há chances de efetivação após a temporada natalina. Os interessados podem se inscrever pela plataforma Gupy (obrassociaisirmadulce.gupy.io) ou enviar o currículo para o e-mail recrutamento@irmadulce.org.br, informando no assunto do e-mail a vaga desejada.

Vivo e o Programa Jovem Aprendiz

A Vivo está com mais de 350 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026, distribuídas por Alagoas (AL),Bahia (BA), Ceará (CE), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Sergipe (SE), além do Distrito Federal (DF). Reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão, 50% das oportunidades são destinadas a talentos negros e todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter entre 14 e 21 anos e estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular. A seleção será realizada de forma 100% digital. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. O Programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://www.jovemaprendizvivo.com.br/

BYD abre vagas

As vagas de emprego são disponibilizadas no CIAT e SineBahia assim como na plataforma Gupy (bydbrasil.gupy.io) e no perfil da BYD no Linkedin (https://br.linkedin.com/company/bydbrasil). A estratégia de recrutamento considera todas as etapas do processo seletivo, desde a triagem inicial até a formação de um banco de talentos. Mesmo candidatos que não são imediatamente contratados permanecem no sistema, ampliando suas chances em futuras

Construtora Tenda

A Construtora Tenda está com frentes de contratação abertas para reforçar as equipes operacionais e técnicas. Em Salvador, com oportunidades para Montador de Formas Metálicas e Eletricista. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp (71) 99963-0011.

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