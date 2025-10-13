ÚLTIMOS DIAS

Concurso com salário de R$ 3,6 mil para 30h semanais entra na reta final das inscrições

Candidaturas podem ser feitas até a próxima segunda-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 01:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Foram abertas nesta segunda-feira (29), as inscrições para o concurso público da prefeitura de Iacanga, no estado de São Paulo, com o objetivo contratar e formar cadastro reserva de profissionais para três diferentes cargos. São 12 vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,8 mil. A carga horária das vagas varia entre 30h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 20 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a GL Consultoria. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50, para candidatos de nível médio, R$ 60 para o nível superior sem demandar experiência e R$ 80 para o cargo que demanda experiência.

