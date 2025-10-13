Acesse sua conta
Veja vagas de concurso com mais 1.200 vagas e salários que chegam a R$ 5,5 mil

Inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 01:00

Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos Crédito: Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Juruti, no estado do Pará, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para 125 diferentes cargos. São 1.259 vagas divididas em dois editais: o primeiro, com 1.208 e o segundo com 51. São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 5,5 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 15 de outubro.

Veja vagas disponíveis no concurso da prefeitura de Juruti

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Ágata. O valor da taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 70; para os de nível médio é de R$ 110; e, por fim, para vagas que requerem formação superior o valor da taxa é de R$ 140.

O prazo para envio dos documentos da avaliação de títulos será entre 19 de setembro até 15 outubro. As provas objetivas e subjetivas serão realizadas entre os dias 7 e 14 de dezembro. A publicação da classificação final será feita no dia 25 de fevereiro de 2026. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, que podem ser estendidos por igual período por decisão da administração.

Veja os editais completos.

