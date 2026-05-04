EMPREGOS E SOLUÇÕES

Contratação imediata: BYD inicia terceiro turno na Bahia com mais de 1.600 novas vagas

Foco no emprego: Quinta-feira (07/05) terá maratona de oportunidades no Centro de Convenções

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:30

BYD abre 1,6 mil novas vagas

Para dar partida a implantação do terceiro turno de produção na fábrica de Camaçari, a BYD abre 1.654 novas vagas de emprego para contratação imediata. O processo de seleção prioriza profissionais de Camaçari, Salvador, Mata de São João e Dias D’Ávila. Entre os cargos abertos, estão os de condutor interno, inspetor de qualidade, motorista carreteiro, operador logístico e de equipamentos, técnico em elétrica e em mecânica, além de operador de produção. As vagas são disponibilizadas no SineBahia, no Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari e na plataforma digital Gupy (bydbrasil.gupy.io). O processo segue critérios estruturados e a empresa não cobra por vagas nem envia cartas para os candidatos.

Index Bahia 2026: Empregabilidade

O Index Bahia 2026 (6 a 8 de maio) funcionará como um grande centro de formação e recrutamento no Centro de Convenções Salvador. Entre os mais de 10 espaços temáticos, dois se destacam pelo impacto direto na carreira do profissional baiano: a Feira da Empregabilidade e o Cubo da Inovação. A Feira da Empregabilidade, promovida pelo IEL e pelo SENAI, esta área foi desenhada para encurtar a distância entre o candidato e o crachá. Mais do que um balcão de currículos, o espaço permitirá conexão direta com grandes indústrias baianas apresentarão suas oportunidades reais de estágio e emprego. O Cubo da Inovação é voltado para quem deseja entender as competências exigidas pela Indústria 4.0, o Cubo da Inovação será o epicentro tecnológico do evento. O hub reunirá startups, universidades e empresas de TI. O acesso a esses espaços é gratuito, mediante inscrição prévia pelo site oficial indexbahia.com.br. A Feira da Empregabilidade terá programação intensa especialmente na quinta-feira (07/05), a partir das 14h, no auditório principal.

Ideias Inovadoras

O Concurso Ideias Inovadoras, voltado ao fortalecimento do ecossistema de inovação na Bahia, está com inscrições abertas até o dia 11 de junho por meio do site desavexe.org.br/concurso. Lançado pela Incubadora Desavexe, que é vinculada ao Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e ao Hub Salvador, o concurso vai premiar startups e projetos inovadores intensivos em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

CIEE : 6,4 mil vagas

O CIEE oferta 6,4 mil vagas de estágio em todo o Brasil, sendo as principais áreas contratando Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Marketing, com maior oferta de oportunidades nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Bahia.

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