Dicas para se tornar um profissional mais qualificado em 2025

Investir em educação e bem-estar são estratégias essenciais para se destacar no mercado

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 06:00

As dificuldades para contratar profissionais qualificados aponta para a necessidade de formação continuada Crédito: Shutterstock/Reprodução

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no terceiro trimestre de 2024, o menor índice desde 2012, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Apesar do avanço, cerca de 60% das empresas afirmam enfrentar dificuldades para contratar profissionais qualificados, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Economia (FGV-Ibre). Esse cenário reflete a crescente necessidade de mão de obra capacitada em um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico.

Com o início de 2025, muitos profissionais começam a planejar os próximos passos de suas carreiras. Investir em educação continuada, aprender um novo idioma e adotar hábitos saudáveis para o corpo e a mente são algumas das estratégias apontadas por especialistas para quem deseja evoluir profissionalmente. Além de ampliar as oportunidades no mercado, essas práticas ajudam a construir uma carreira mais sólida e alinhada às demandas do mundo corporativo.

Confira algumas recomendações para iniciar 2025 com mais preparo e confiança.

Invista em educação

A especialização é uma das formas mais eficientes de se diferenciar no mercado de trabalho. Além de aprofundar conhecimentos, uma pós-graduação amplia o networking e pode abrir portas para promoções e novas oportunidades. De outubro a dezembro, a procura por cursos de pós-graduação aumentou 33%, segundo a Descomplica. Entre as especialidades mais buscadas estão MBA em Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis, Pós em Engenharia de Segurança do Trabalho e Pós em Engenharia de Software.

“O mercado de trabalho valoriza profissionais que buscam capacitação constante. Investir em uma pós-graduação é uma forma de demonstrar comprometimento com a carreira e conquistar posições mais estratégicas nas empresas”, afirma Dieter Paiva, reitor da Faculdade Descomplica.

Com opções de cursos 100% online e flexíveis, a Pós-graduação da Descomplica se destaca ao oferecer programas voltados para áreas de alta demanda no mercado, como gestão, tecnologia, direito, engenharia e marketing digital.

Cuide do corpo e da mente para melhorar a produtividade

Manter a saúde física e mental é essencial para alcançar o equilíbrio na vida profissional. Plataformas como a GoGood facilitam esse cuidado ao oferecer convênios com academias e psicólogos, ajudando os profissionais a manter uma rotina saudável. O Brasil é o terceiro maior mercado em academias, segundo dados da International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), e é também o país com mais pessoas ansiosas do mundo. Quase 70% da população relata sintomas de nervosismo e ansiedade, segundo estudo divulgado pelo Instituto Cactos. Dados confirmados pela OMS no Relatório Sobre Saúde Mental, que revelou que ansiedade e depressão representam os principais casos de transtornos mentais no mundo.

Bruno Rodrigues, CEO da GoGood, destaca que o investimento em saúde e bem-estar promove melhorias na atração e retenção de talentos, impactando em indicadores vitais do RH, como redução de 20% no absenteísmo geral, redução de 16% nos afastamentos por saúde mental, aumento de 24% no engajamento dos colaboradores, além de melhorias na produtividade e de impacto direto na sinistralidade do plano de saúde.

Domine um novo idioma para se destacar no mercado

A globalização exige que profissionais estejam preparados para atuar em diferentes contextos culturais. Aprender um novo idioma amplia as possibilidades de carreira e estimula o cérebro e melhora habilidades de comunicação. Ser bilíngue pode proteger contra a demência, conclui publicado na revista Neurobiology of Aging e produzido por pesquisadores alemães.

De acordo com o levantamento do Duolingo, o Brasil é um dos países com maior número de novos usuários aprendendo inglês, sendo o impulsionamento da carreira o terceiro principal motivação para o estudo do idioma. Para quem busca praticidade, plataformas como a Duolingo oferecem aprendizado acessível e flexível, enquanto opções como o Italki conectam alunos a professores nativos para uma experiência mais personalizada.

