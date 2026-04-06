EMPREGOS E SOLUÇÕES

Do calor ao branding: ventarolas viram estratégia no São João

Da escolha do papel ao uso de QR Codes, produção de brindes exige atenção técnica para garantir retorno de marca durante as festas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:00

Impressão em ambos os lados amplia o espaço para ação publicitária Crédito: Shutterstock

Se o calor em Salvador não dá trégua, o mercado de brindes agradece. O que antes era visto apenas como um acessório de sobrevivência no verão, o leque — ou a popular ventarola de papel — consolidou-se em 2026 como uma das ferramentas de marketing mais eficazes da Bahia.

Para as gráficas locais, o item deixou de ser um produto sazonal para se tornar o “outdoor de mão” que garante o giro das máquinas durante todo o ano.

O diretor geral da Pressgraf Gráfica e Editora Leonardo Ornellas confirma que, embora o Carnaval continue sendo o maior pico de produção devido ao volume massivo exigido em curto espaço de tempo, o setor aprendeu a diversificar. “O Carnaval exige que a gráfica se prepare com antecedência para o aumento de demanda, mas, hoje, o setor não depende só disso. Casamentos, eventos corporativos e ações promocionais mantêm a produção ativa com pedidos frequentes e melhores margens”, explica.

Diferente dos leques importados que inundam o comércio popular, a indústria gráfica de Salvador aposta no abanador convencional de papel. O modelo mais solicitado para esta temporada é o papel cartão supremo duodesign 250g, com impressão colorida em ambos os lados (4x4 cores).

A grande vantagem competitiva das empresas baianas frente aos produtos chineses é a personalização extrema. “A concorrência local é grande, mas não competimos com o importado genérico. O nosso diferencial é a marca do cliente, a campanha específica, a rapidez na entrega e a estrutura para rodar grandes tiragens com qualidade”, destaca Ornellas.

Boca em boca

Com as redes sociais ditando o ritmo do consumo, a ventarola ganhou status de vitrine móvel. Como o acessório está constantemente nas mãos dos usuários — e consequentemente nas fotos e vídeos postados em tempo real —, a exposição da marca ganha um alcance orgânico difícil de replicar em outros formatos. “As propagandas impressas nas ventarolas se tornam uma vitrine de boca em boca. É um anúncio que circula pelas ruelas e grandes camarotes”, pontua o empresário.

Em 2026, o mercado de brindes na Bahia acompanha mudanças no comportamento do consumidor e nas estratégias de marketing, com foco em maior durabilidade, sustentabilidade e expansão territorial.

Entre as principais tendências, está a busca por acabamentos mais resistentes nas ventarolas, permitindo que o material seja utilizado por mais de um dia de festa — o que amplia o tempo de exposição das marcas e potencializa o retorno sobre o investimento publicitário.

A pauta ambiental também ganha espaço no setor, com o aumento da procura por soluções mais sustentáveis na produção gráfica. Ainda assim, empresários relatam que o avanço esbarra em desafios práticos, como o custo unitário mais elevado e o impacto nos prazos de entrega, exigindo um equilíbrio entre a demanda por produtos ecológicos e a viabilidade operacional.

Outro movimento relevante é a interiorização da produção. Embora Salvador e Feira de Santana sigam como polos consolidados, pequenas gráficas no interior do estado começam a se fortalecer ao atender demandas locais de festas populares e eventos regionais. O fenômeno amplia a capilaridade do setor e sinaliza um mercado em expansão para além dos grandes centros urbanos.

Segundo semestre

Apesar do otimismo no outono baiano ainda muito quente, o desafio das gráficas baianas é manter o fluxo de caixa no segundo semestre.

O Sebrae-BA recomenda que as empresas não fiquem reféns apenas das festas populares. “Estratégias como criar recorrência e diversificar o portfólio são essenciais”, orienta o consultor Anderson Silva.

Anderson Silva é gestor do projeto de gráficas do SEBRAE-BA Crédito: Divulgação

A recomendação para as gráficas é montar um mix de produtos que rode o ano todo, incluindo comunicação visual para hotéis, congressos, feiras setoriais e o crescente mercado de formaturas, que em Salvador possui um calendário robusto fora do eixo fevereiro-março.

Em meio à preparação para o São João de 2026, por exemplo, empresas baianas têm adotado uma abordagem mais estratégica na produção de brindes, tratando o processo como uma extensão direta das ações de marketing.

O planejamento começa pela definição clara do objetivo da peça: enquanto brindes de balcão priorizam baixo custo e alto volume, ações voltadas a clientes VIP exigem itens com maior valor agregado e acabamento diferenciado. A escolha do produto também segue essa lógica, com destaque para ventarolas de papel — ainda protagonistas nas festas juninas por conta do calor —, além de alternativas como canecas de fibra de coco, alinhadas ao apelo sustentável, e bandeirolas personalizadas, que dialogam com a estética tradicional do período.

O cronograma de produção é outro ponto crítico. Com o pico de demanda das gráficas concentrado no mês de maio, a recomendação do setor é que os pedidos sejam feitos com pelo menos 30 dias de antecedência, evitando atrasos e custos adicionais.

Na etapa de criação, o chamado “pulo do gato” está na preparação correta do arquivo gráfico. Profissionais alertam para a necessidade de trabalhar com o padrão de cores CMYK, adequado à impressão, além de garantir imagens com resolução mínima de 300 DPI para evitar perda de qualidade.

Detalhes técnicos, como a inclusão de sangria de, ao menos, três milímetros e a conversão de textos em curvas, são essenciais para assegurar precisão no corte e fidelidade visual do material final. As especificações técnicas também influenciam diretamente a durabilidade e a percepção de qualidade do brinde. No caso das ventarolas, o uso de papel cartão supremo entre 250g e 300g é o mais indicado por oferecer rigidez sem comprometer o manuseio. Acabamentos como o verniz total agregam proteção contra umidade e suor, comuns nas festas juninas, além de valor estético.

A utilização de impressão frente e verso (4x4 cores) amplia as possibilidades de comunicação, permitindo incluir desde a programação de estabelecimentos até QR Codes para ações promocionais. Por fim, a logística e a distribuição ganham papel estratégico, especialmente no caso das ventarolas, tratadas como verdadeiros “outdoors de mão”.