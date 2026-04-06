Concursos públicos abertos têm mil vagas e salários de até R$ 39,5 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:15
A segunda-feira (6) surge como uma chance real de virada para quem está focado na preparação para concursos públicos. Em diferentes áreas, há uma oferta expressiva de seleções com inscrições abertas, que somam mais de mil vagas e salários que podem alcançar R$ 39,5 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.
Diante desse cenário, o CORREIO reuniu os principais certames com editais já divulgados e inscrições em andamento. O levantamento traz informações como quantidade de vagas, remuneração, prazos para candidatura, valores das taxas de inscrição e as bancas organizadoras responsáveis por cada seleção. Confira abaixo os detalhes das oportunidades disponíveis.
Concurso público - quais pagam maiores salários
Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas
Vagas: 10
Salário: até R$ 35,8 mil
Inscrições: até 18 de maio de 2026
Taxa: R$ 450
Banca: Cebraspe
Assembleia Legislativa de Roraima
Vagas: 226
Salário: até R$ 39,5 mil
Inscrições: até 6 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 100 e R$ 300
Banca: Fundação Carlos Chagas
Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES)
Vagas: 60
Salário: até R$ 10 mil
Inscrições: até 9 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 95 e R$ 120
Banca: FGV Concursos
Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos)
Prefeitura de Inimutaba
Vagas: 141
Salário: até R$ 14,6 mil
Inscrições: até 9 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 85 e R$ 110
Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas
Prefeitura de Pouso Alegre – Guarda Municipal
Vagas: 50
Salário: até R$ 4 mil
Inscrições: até 2 de julho de 2026
Taxa: R$ 80
Prefeitura de Macaé
Vagas: 191
Salário: até R$ 11,1 mil
Inscrições: até 30 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 90 e R$ 170
Banca: FGV Concursos
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás
Vagas: 84
Salário: até R$ 9,6 mil
Inscrições: até 6 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 108 e R$ 138
Banca: Instituto JK
Prefeitura de São Pedro
Vagas: 103
Salário: até R$ 8 mil
Inscrições: até 6 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 85 e R$ 135
Banca: Instituto Legatus
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
Prefeitura de Alto Rio Doce
Vagas: 110
Salário: até R$ 12.250,96
Inscrições: até 20 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 120
Vagas do concurso de Alto Rio Doce
Polícia Militar de Alagoas
Vagas: 530
Salário: até R$ 11 mil
Inscrições: até 30 de abril de 2026
Taxa: R$ 150
Banca: Cebraspe