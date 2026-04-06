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Concursos públicos abertos têm mil vagas e salários de até R$ 39,5 mil

Vagas estão disponíveis em órgãos e prefeituras com salários atrativos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:15

Vagas são para diferentes órgãos
Vagas são para diferentes órgãos Crédito: Reprodução

A segunda-feira (6) surge como uma chance real de virada para quem está focado na preparação para concursos públicos. Em diferentes áreas, há uma oferta expressiva de seleções com inscrições abertas, que somam mais de mil vagas e salários que podem alcançar R$ 39,5 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Diante desse cenário, o CORREIO reuniu os principais certames com editais já divulgados e inscrições em andamento. O levantamento traz informações como quantidade de vagas, remuneração, prazos para candidatura, valores das taxas de inscrição e as bancas organizadoras responsáveis por cada seleção. Confira abaixo os detalhes das oportunidades disponíveis.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas

Vagas: 10

Salário: até R$ 35,8 mil

Inscrições: até 18 de maio de 2026

Taxa: R$ 450

Banca: Cebraspe

Assembleia Legislativa de Roraima

Vagas: 226

Salário: até R$ 39,5 mil

Inscrições: até 6 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 300

Banca: Fundação Carlos Chagas

Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital

Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução
Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução
Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução
Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução
Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução
Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução
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Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução
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Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital por Reprodução

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES)

Vagas: 60

Salário: até R$ 10 mil

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 95 e R$ 120

Banca: FGV Concursos

Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos)

Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) por Reprodução
Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) por Reprodução
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Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) por Reprodução

Prefeitura de Inimutaba

Vagas: 141

Salário: até R$ 14,6 mil

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 85 e R$ 110

Banca: IBGP Concursos

Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas

Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital
Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital
Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital
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Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital

Prefeitura de Pouso Alegre – Guarda Municipal

Vagas: 50

Salário: até R$ 4 mil

Inscrições: até 2 de julho de 2026

Taxa: R$ 80

Banca: IBGP Concursos

Prefeitura de Macaé

Vagas: 191

Salário: até R$ 11,1 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 90 e R$ 170

Banca: FGV Concursos

Prefeitura de Águas Lindas de Goiás

Vagas: 84

Salário: até R$ 9,6 mil

Inscrições: até 6 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 108 e R$ 138

Banca: Instituto JK

Prefeitura de São Pedro

Vagas: 103

Salário: até R$ 8 mil

Inscrições: até 6 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 85 e R$ 135

Banca: Instituto Legatus

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital
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Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil por Edital

Prefeitura de Alto Rio Doce

Vagas: 110

Salário: até R$ 12.250,96

Inscrições: até 20 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Banca: IBGP Concursos

Vagas do concurso de Alto Rio Doce

Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
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Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
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Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução

Polícia Militar de Alagoas

Vagas: 530

Salário: até R$ 11 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Cebraspe

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Tags:

Vagas Concurso Público Edital Salários

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