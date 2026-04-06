OPORTUNIDADES

Concursos públicos abertos têm mil vagas e salários de até R$ 39,5 mil

Vagas estão disponíveis em órgãos e prefeituras com salários atrativos

Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:15

Vagas são para diferentes órgãos Crédito: Reprodução

A segunda-feira (6) surge como uma chance real de virada para quem está focado na preparação para concursos públicos. Em diferentes áreas, há uma oferta expressiva de seleções com inscrições abertas, que somam mais de mil vagas e salários que podem alcançar R$ 39,5 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Diante desse cenário, o CORREIO reuniu os principais certames com editais já divulgados e inscrições em andamento. O levantamento traz informações como quantidade de vagas, remuneração, prazos para candidatura, valores das taxas de inscrição e as bancas organizadoras responsáveis por cada seleção. Confira abaixo os detalhes das oportunidades disponíveis.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas

Vagas: 10

Salário: até R$ 35,8 mil

Inscrições: até 18 de maio de 2026

Taxa: R$ 450

Assembleia Legislativa de Roraima

Vagas: 226

Salário: até R$ 39,5 mil

Inscrições: até 6 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 300

Vagas da AL-RR foram detalhadas em edital 1 de 10

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES)

Vagas: 60

Salário: até R$ 10 mil

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 95 e R$ 120

Vagas e salários foram detalhados (passe para o lado para ver todos) 1 de 5

Prefeitura de Inimutaba

Vagas: 141

Salário: até R$ 14,6 mil

Inscrições: até 9 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 85 e R$ 110

Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas 1 de 3

Prefeitura de Pouso Alegre – Guarda Municipal

Vagas: 50

Salário: até R$ 4 mil

Inscrições: até 2 de julho de 2026

Taxa: R$ 80

Prefeitura de Macaé

Vagas: 191

Salário: até R$ 11,1 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 90 e R$ 170

Prefeitura de Águas Lindas de Goiás

Vagas: 84

Salário: até R$ 9,6 mil

Inscrições: até 6 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 108 e R$ 138

Prefeitura de São Pedro

Vagas: 103

Salário: até R$ 8 mil

Inscrições: até 6 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 85 e R$ 135

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil 1 de 4

Prefeitura de Alto Rio Doce

Vagas: 110

Salário: até R$ 12.250,96

Inscrições: até 20 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Vagas do concurso de Alto Rio Doce 1 de 6

Polícia Militar de Alagoas

Vagas: 530

Salário: até R$ 11 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026