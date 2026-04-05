Prefeitura abre concurso público com 84 vagas imediatas e salários de até R$ 9,6 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:45
A Prefeitura de Águas Lindas, no estado de Goiás, abriu um novo concurso público. O certame oferece 84 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.
O maior destaque do concurso é para funções que oferecem remuneração de até R$ 9.600, conforme previsto no edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto JK, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, a depender do cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.
As inscrições seguem abertas até o dia 6 de maio de 2026. As taxas de participação variam entre R$ 108 e R$ 138, de acordo com o cargo pretendido.