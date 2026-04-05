OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 84 vagas imediatas e salários de até R$ 9,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:45

Vagas são para a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Águas Lindas, no estado de Goiás, abriu um novo concurso público. O certame oferece 84 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

O maior destaque do concurso é para funções que oferecem remuneração de até R$ 9.600, conforme previsto no edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Prefeitura de Águas Lindas de Goiás 1 de 4

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto JK, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, a depender do cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.