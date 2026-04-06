EMPREGOS E SOLUÇÕES

Felicidade no trabalho: realidade ou marketing?

Relatório State of the Global Workplace, da Gallup, mostra que apenas 23% dos trabalhadores estão engajados

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:30

A felicidade autêntica é consequência de um ambiente que funciona, não uma meta de marketing Crédito: Shutterstock

No cenário corporativo de 2026, a palavra “felicidade” nunca esteve tão presente nos manuais de marca empregadora. No entanto, os dados revelam um abismo entre o discurso e a prática: enquanto empresas investem em salas de descompressão e mimos estéticos, o relatório State of the Global Workplace da Gallup aponta que apenas 23% dos profissionais estão genuinamente engajados.

O paradoxo é claro: por que o investimento em bem-estar cresce enquanto a motivação estagna?

A resposta, segundo especialistas, reside na diferença entre o “Happywashing” — o uso superficial do discurso de felicidade — e a construção de condições reais de gestão. “Existe uma diferença enorme entre falar sobre felicidade e construir as estruturas para que ela aconteça”, afirma o consultor e palestrante Bruno Gonçalves.

Bruno Gonçalves: " Muitas empresas tratam o bem-estar como algo que acontece após o expediente, no happy hour, ignorando que a satisfação deve estar no processo, não apenas na recompensa" Crédito: Divulgação

Especialista em Felicidade Corporativa e Experiência do Cliente, Bruno construiu a carreira em organizações como Microsoft, HP e Apple, Bruno reúne experiência prática em cultura organizacional, inovação e experiência humana nas empresas. “Muitas empresas tratam o bem-estar como algo que acontece após o expediente, no happy hour, ignorando que a satisfação deve estar no processo, não apenas na recompensa”, analisa.

Tirania da Positividade

O excesso de otimismo forçado tem gerado um efeito colateral perigoso: a tirania da positividade. Quando a cultura organizacional exige o “sorriso obrigatório”, ela reprime emoções legítimas como frustração e cansaço, elevando o custo biológico do estresse.

A neurociência explica que a felicidade não é um estado constante, mas uma interação neuroquímica complexa envolvendo dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. “Estímulos rápidos e frequentes, como os das redes sociais e cobranças imediatistas, podem reduzir a sensibilidade ao prazer”, alerta a neurologista do Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) Ana Luisa Rufino.

No ambiente de trabalho, o esforço para manter uma “máscara” de motivação drena a energia vital e é um dos principais gatilhos para o burnout. Dados da Gallup reforçam que 70% da variação no engajamento de uma equipe é atribuída diretamente ao gestor.

“Confundir mimo com liderança é uma das falhas mais caras que uma organização pode cometer”, pontua Bruno Gonçalves.

Para Franciane Fenólio, CHRO e sócia da Hera.Build, a verdadeira retenção não vem de benefícios facilmente copiáveis pela concorrência. “A vantagem competitiva está na segurança psicológica — um ambiente onde o erro é visto como aprendizado e a vulnerabilidade não é punida. Se o colaborador tem medo, não há programa de frutas no escritório que sustente o engajamento”, completa.

Franciane Fenólio, CHRO e sócia da Hera.Build, diz que a verdadeira retenção não vem de benefícios facilmente copiáveis pela concorrência Crédito: Divulgação

Propósito vs. Boleto

Em 2026, a discussão sobre propósito tornou-se mais pragmática. Especialistas concordam que não é realista (nem honesto) exigir que funções operacionais tragam “euforia” constante.

O papel da empresa não é fabricar um propósito artificial, mas garantir condições dignas: respeito, previsibilidade de escala e reconhecimento justo.

“Um colaborador não precisa acreditar que está mudando o mundo para trabalhar bem; ele precisa saber que seu trabalho importa para o negócio e que seu boleto será pago com dignidade”, resume Fenólio.

A tecnologia surge como uma faca de dois gumes. Se por um lado a IA libera o profissional de tarefas burocráticas — com ganhos de produtividade de até 15% em setores de serviço —, por outro, pode ser usada para aumentar a vigilância e a pressão por velocidade. Em 2026, o diferencial das empresas saudáveis será usar a tecnologia para redistribuir tempo para o desenvolvimento humano, e não para “espremer” o colaborador.

Apesar dos desafios internos, o Brasil subiu para a 32ª posição no Relatório Mundial da Felicidade 2026. Segundo a psicóloga Maria Regina Basílio, o bem-estar brasileiro está muito ligado à qualidade das relações interpessoais. “Pessoas que apresentam maior bem-estar tendem a demonstrar mais empatia e abertura ao diálogo, o que favorece ambientes de trabalho mais colaborativos e menos adoecedores”, finaliza.

É Felicidade ou Fachada?

Prêmio ao líder tóxico

A empresa exalta gestores que batem metas sacrificando a saúde do time?

Mimos vs. autonomia

Há mesas de pingue-pongue, mas você tem medo de discordar do chefe em reuniões?

Setembro Amarelo de vitrine

Existem campanhas coloridas sobre saúde mental, mas não há protocolos reais contra o assédio?

Disponibilidade Tóxica