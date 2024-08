EMPREGOS E SOLUÇÕES

Encerram nessa quinta-feira (22) as inscrições para Mercado Iaô Primavera

Encerram na próxima quinta-feira (22/08), as inscrições para empreendedores de moda, artesanato, alimentação e serviços criativos, interessados em expor seus produtos no Mercado Iaô Primavera. A terceira edição do evento acontece no dia 29 de setembro, das 10h às 20h, na sede da Fábrica Cultura, na Ribeira. As inscrições podem ser efetuadas através do preenchimento do formulário, disponível no site da Fábrica Cultural.