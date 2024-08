EMPREGOS E SOLUÇÕES

Eu Capacito e IBM SkillsBuild oferecem cursos com foco em empregabilidade

Trilha de aprendizado inclui conteúdo sobre entrevista de emprego, como tornar o trabalho mais ágil, entre outros

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 09:00

Os cursos gratuitos da IBM na plataforma Eu Capacito são focados em empregabilidade. Crédito: Shutterstock/reprodução

Estar preparado para o mercado de trabalho exige constante desenvolvimento e atualização de várias competências consideradas importantes. Investir em qualificação profissional gera a oportunidade de desenvolver novas habilidades ou aprimorar as já existentes, o que pode levar ao reconhecimento profissional e até a um redirecionamento de carreira.

A plataforma Eu Capacito, iniciativa do Instituto Itaqui que tem como objetivo formar uma legião de profissionais para a economia digital, e a IBM, uma das maiores do mundo no ramo de tecnologia, oferecem uma jornada de conhecimento com foco em empregabilidade. São temas que ensinam desde como elaborar um bom currículo, como desenvolver sua marca nas redes sociais, agile e até como ter sucesso em entrevistas de emprego.

Os cursos estão agrupados em uma trilha de conteúdo, mas podem ser feitos separadamente.

Veja os cursos gratuitos com foco em empregabilidade:

Fundamentos da Candidatura a Emprego (Duração: 8 horas)

O conteúdo é voltado para quem está em busca de uma nova vaga ou mudança de emprego. Neste curso, você vai aprender a criar uma marca profissional, elaborar um plano de carreira que tenha sinergia com suas habilidades e escrever um currículo com destaque para as habilidades que podem te favorecer. O curso faz parte da trilha sobre empregabilidade que oferece certificado. Para acessar, clique aqui.

Crie um ótimo currículo profissional (Duração: 1h55min)

Aprenda a destacar os pontos que os empregadores procuram para impulsionar sua busca por emprego. O curso ajuda a determinar os objetivos do currículo, visando que ele cause uma boa impressão. O curso faz parte da trilha sobre empregabilidade que oferece certificado. Clique aqui para acessar.

Como causar uma boa impressão em uma entrevista de emprego (Duração: 2h15min)

Um dos momentos mais importantes no processo é a realização da entrevista. Neste curso, você vai aprender a se preparar praticando as habilidades mais importantes. Além disso, o conteúdo te fornece dicas e exercícios práticos para essa preparação. O curso faz parte da trilha sobre empregabilidade que oferece certificado. Para ter acesso, clique aqui.

O objetivo deste curso é te ajudar a realizar uma pesquisa detalhada sobre potenciais empregos e locais para trabalhar para encontrar oportunidades que se encaixem melhor ao seu perfil. A ideia é identificar aspectos que você valoriza em um ambiente de trabalho. Com certificado. O curso faz parte da trilha sobre empregabilidade que oferece certificado. Clique aqui para ter acesso.

Desenvolva sua marca usando rede social (Duração: 1h45min)

As redes sociais podem ser gerenciadas de forma a te ajudar na busca por um emprego. Mas, cuidado: elas também podem te prejudicar. Neste curso, você vai aprender a como contar a sua história da melhor forma possível, visando criar a sua “marca de local de trabalho”. O curso faz parte da trilha sobre empregabilidade que oferece certificado. Basta clicar aqui para acessar.

Colaboração Efetiva (Duração: 1h10min)

O curso vai te ajudar a desenvolver as qualificações e comportamentos necessários para aprimorar a forma como você colabora com a equipe, os colegas e todas as outras pessoas no local de trabalho. O curso faz parte da trilha sobre empregabilidade que oferece certificado. Clique aqui para acessar.

Qualidade e Agilidade na apresentação do trabalho (Duração: 1h15min)

O objetivo deste conteúdo é te ensinar uma abordagem que vai incentivar a agilidade durante o trabalho profissional para entregar qualidade e experiências aos clientes. O curso engloba um processo de cinco etapas. O curso faz parte da trilha sobre empregabilidade que oferece certificado. Para acessar, clique aqui.

Agile Explorer – desenvolvido com Agile na IBM [Credencial Digital] (Duração: 7 horas)

Agile é um conjunto de valores, princípios e práticas que ajudam a mudar a cultura e o comportamento do modo de trabalho das pessoas. Neste curso, você vai aprender os conceitos básicos do tema e, ao concluir os três módulos, vai ganhar o emblema de Agile Explorer. Com certificado. Clique aqui para acessar.

Todos esses cursos estão disponíveis na plataforma Eu Capacito.

Sobre o Eu Capacito