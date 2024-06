EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Casas Bahia anuncia vagas PCD na região Nordeste do país

As oportunidades são direcionadas para o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 09:00

As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência Crédito: Shutterstock

O Grupo Casas Bahia anuncia a abertura de vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência para as posições de assessor (a) de vendas e vendedores. São vagas em lojas espalhadas pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos, além de ter vivência na área comercial, dispor de escala 6x1 e ter laudo médico, por se tratar de posições exclusivas para pessoas com deficiência.

Entre os benefícios fornecidos pela Cia estão convênio médico e odontológico, vale-transporte, cartão alimentação, participação nos lucros e resultados (P.L.R), parceria com academias, enxoval para bebê, licença maternidade e paternidade estendida, seguro de vida e descontos em parceiros ou produtos como universidade, entretenimento e viagens.

A Companhia preza pela diversidade e reforça seu compromisso com a equidade e inclusão dos públicos com maior vulnerabilidade de acesso no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://bit.ly/casasbahianordeste

Sobre Grupo Casas Bahia

O Grupo Casas Bahia está presente na mente, no coração e na casa dos brasileiros com o e-commerce e as lojas das marcas Casas Bahia e Ponto; as vendas online do Extra.com.br; as soluções financeiras do banQi; a fábrica de móveis Bartira e a logtech Asap Log. Em constante evolução, hoje é a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro onde, quando e como ele quiser. A companhia investe seus esforços para além do varejo, ao apresentar uma jornada de compras que coloca o cliente como seu foco principal. Para tanto, desenvolve alavancas únicas, que possibilitam a melhor experiência por meio de uma oferta agnóstica de produtos, serviços, soluções financeiras e logística.