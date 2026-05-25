EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Raytec abre 200 vagas de emprego para transformação de veículos; há oportunidades na Bahia

Tradicional premiação promovida pela Gerdau e Abece receberá inscrições até julho e contará com menção honrosa em Sustentabilidade e votação popular em setembro.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:30

Raytec abre vagas para a Bahia

O Grupo Raytec, empresa especializada em soluções sob medida para transformação de veículos(como frotas governamentais, blindados, refrigerados e minibus VIP), anunciou a abertura de 200 novas vagas de emprego ao longo do ano. Os profissionais interessados em integrar a equipe da Raytec já podem enviar o currículo por e-mail: recrutamento@raytecveiculos.com.br. Regra importante: É obrigatório informar no campo "Assunto" do e-mail a unidade de interesse para a qual deseja se candidatar. As unidades com oportunidades: Bahia, Paraná, Espírito Santo

23º Prêmio Talento Engenharia Estrutural

Projetistas e engenheiros estruturais da Bahia já podem submeter seus projetos para a 23ª edição do Prêmio Talento Engenharia Estrutural. Promovida pela Gerdau e pela Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, a premiação está com inscrições abertas até o dia 21 de julho pelo site oficial. O prêmio conta agora com cinco categorias: Infraestrutura, Edificações, Pequeno Porte, Obras Especiais e Edificações Habitacionais Racionalizadas. Um mesmo candidato pode concorrer em todas, desde que com obras diferentes. Projetos que utilizam aço, concreto armado ou protendido, madeira, alvenaria estrutural ou sistemas híbridos estão aptos a competir. Os finalistas serão revelados no dia 17 de setembro, abrindo o período de votação popular online até o dia 24 do mesmo mês. Além dos vencedores por categoria, haverá as premiações especiais "Destaque do Júri" e uma menção honrosa voltada para a "Sustentabilidade". Acesse: https://premiotalento.com.br/2026/

SumUp tem vagas

A SumUp, empresa de tecnologia e soluções financeiras, está com 75 vagas abertas no Brasil, com oportunidades concentradas nas áreas de tecnologia e vendas. As posições acompanham o plano de expansão da companhia no país e reforçam o compromisso da empresa em desenvolver soluções para micro e pequenos empreendedores. Na área de vendas, as oportunidades estão distribuídas entre Bahia, Ceará e São Paulo. Acesse: https://bit.ly/4tRKl71

Mulher Estratégica

No próximo dia 28 , Salvador recebe a segunda edição do Café Mulheres Estratégicas, encontro voltado para mulheres empreendedoras que desejam fortalecer seu posicionamento, autoridade e presença de marca no mercado. O evento será realizado às 17h, no D’ Gregório Café, no Shopping Cidade, Itaigara. As inscrições no link: https://pay.kiwify.com.br/QEbAyxP

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