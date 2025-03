EMPREGOS E SOLUÇÕES

iFood inaugura primeiro ponto de apoio para entregadores em Salvador

Bahia está entre os estados com maior número de entregadores e lojistas na plataforma

c com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de março de 2025 às 23:05

O espaço foi estrategicamente posicionado ao longo das rotas dos entregadores Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

O iFood inaugurou, na última quarta-feira (12), o primeiro Ponto de Apoio público para entregadores e entregadoras em Salvador, uma das dez cidades com maior volume de pedidos na plataforma. Localizado na Rua das Dálias, 361 – Pituba, o novo espaço está disponível para os profissionais, proporcionando mais conforto e suporte durante a rotina de entregas.>

No local, os entregadores têm acesso a água, banheiros, área de descanso, redário, ponto de recarga para celulares e espaço para refeições. Desde a inauguração do primeiro Ponto de Apoio, em 2020, em São Paulo, o iFood tem expandido a iniciativa para fortalecer a rede de suporte aos entregadores. Com a abertura de Salvador, a empresa passa a contar com 35 Pontos de Apoio próprios e 209 em parceria com estabelecimentos, distribuídos em 15 municípios do Brasil.>

“A inauguração do Ponto de Apoio em Salvador reforça o compromisso do iFood em oferecer suporte e melhores condições para os entregadores. Esses espaços são estrategicamente localizados para garantir maior conveniência e bem-estar, contribuindo para um ecossistema mais sustentável e valorizando esses profissionais, que são essenciais para a operação da plataforma", afirma Tatiana Santos, Diretora de Experiência do Entregador do iFood.>

Os locais são escolhidos com base em uma métrica que prioriza áreas com alta densidade de pedidos, garantindo que os espaços estejam estrategicamente posicionados ao longo das rotas dos entregadores. Os profissionais podem localizar o Ponto de Apoio mais próximo diretamente pelo aplicativo do iFood ou pelo site.>

Bahia se destaca no setor de delivery>

A Bahia é hoje um dos estados mais relevantes para o iFood, contando atualmente com mais de 10 mil entregadores ativos, ocupando a oitava posição no ranking nacional. Em relação aos modais utilizados, 67,42% realizam as entregas de moto, 30,20% utilizam bicicletas e 2,38% utilizam carros. O estado também possui um forte ecossistema de lojistas na plataforma, com 10 mil estabelecimentos cadastrados, sendo o sétimo maior do país.>

Em 2024, a Bahia registrou 24 milhões de pedidos no iFood, com novembro e dezembro sendo os meses de maior volume. As cidades com maior demanda foram Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e Camaçari.>