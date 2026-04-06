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Itaú abre vagas para Mestrandos e Doutores com bolsas de até R$ 11 mil; veja como se inscrever

Vale busca talentos acadêmicos para o Programa Desenvolver 2026; jornada inclui desafios práticos, premiações em dinheiro e networking no setor.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:00

Acadêmicos Itaú e Bolsistas ICTi

O Itaú Unibanco abriu os programas Acadêmicos Itaú e Bolsistas ICTi. As iniciativas oferecem oportunidades complementares para mestrandos, doutorandos e pesquisadores de todo o país atuarem em projetos de inovação, pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico.As inscrições para o Acadêmicos Itaú ficam abertas até 12 de abril, enquanto o programa Bolsistas ICTi mantém oportunidades abertas ao longo de todo o ano. As inscrições podem ser feitas pelo site de cada programa.Para esta edição, a remuneração média mensal será a partir de R$ 6.892,31 https://vemproitau.gupy.io/jobs/10988481?jobBoardSource=gupy_public_page. Os valores das bolsas variam de acordo com o nível de formação e a instituição concedente, com valores a partir de R$ 4.900 a R$11.000.Saiba mais pelo site: icti.org.br/quem-somos/bolsistas/

Desenvolver tem premiação de R$ 5 mil

A Vale abriu as inscrições para a edição 2026 do Programa Desenvolver, iniciativa que reforça o compromisso da empresa com a inovação, o desenvolvimento de talentos e a aproximação com o meio acadêmico. Até o dia 22 de abril, estudantes de graduação ao doutorado podem se inscrever, participar de desafios reais da mineração e ter acesso a uma jornada que inclui mentorias com especialistas, capacitações, visita à mina e premiações que chegam a R$ 5 mil. Este ano, os estudantes poderão escolher entre sete temas independentes, todos baseados em desafios reais da Vale. Entre eles, estão soluções para análise estatística e modelagem geológica de depósitos de minério de ferro; sequenciamento de lavra com disposição simultânea de estéril.Acesse: vale.com/pt/programa-desenvolver

BYD contrata na BA

A BYD, em Camaçari, projeta ampliar seu quadro de funcionários nos próximos meses. A empresa chinesa prevê a contratação de mais 3 mil trabalhadores, o que deve elevar o total para mais de 6 mil empregados. Paralelamente, cerca de 3,5 mil terceirizados seguem atuando nas obras de construção da unidade.O processo seletivo da BYD é contínuo, com novas vagas previstas ao longo do ano, inclusive por meio da plataforma Gupy (bydbrasil.gupy.io).Quando estiver em plena operação, a estimativa é de geração de até 20 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Workshop Rhinoceros

O Centro Gemológico da Bahia promoverá no dia 23 de abril, das 14h às 17h, o Workshop Rhinoceros para Joalheria com Impressão 3D, no auditório da instituição. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas. Os interessados podem realizar a matrícula diretamente na sede do CGB, localizada na Rua Gregório de Matos, 27, Centro Histórico de Salvador ou via formulário online, que está disponível no link da BIO do Instagram @centrogemologicoba.Link de inscrição: https://bit.ly/4e4Emr0

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