Maioria dos profissionais acredita que suas habilidades não serão mais úteis nos próximos anos

Pesquisa aponta preocupação dos trabalhadores com substituição nas empresas

Nilson Marinho

Publicado em 17 de junho de 2024 às 05:15

Lucas Rizzardo, diretor de Vendas do Indeed no Brasil Crédito: Divulgação

Você que está lendo essa matéria e que neste momento está no mercado de trabalho, consegue se imaginar daqui a cinco anos? Acredita que, em 2029, continuará sendo um profissional útil para a empresa da qual faz parte ou até mesmo para outras?

Se a resposta for não para a última pergunta, tudo bem, sem problemas, você não está sozinho. Um em cada quatro trabalhadores ouvidos pelo site Indeeb acredita que estará obsoleto para o mercado de trabalho até 2029.

A ideia de que as habilidades atuais usadas em seus empregos já não serão suficientes nos próximos anos também preocupa a maioria dos mil trabalhadores brasileiros ouvidos pela pesquisa conduzida pelo portal de empregos. De acordo com o levantamento, 82% dos entrevistados concordaram com essa afirmação.

Mas, por que tanta preocupação com os próximos cinco anos? Há algo que o profissional precisa começar a fazer neste exato momento diante deste curto período? As respostas dos especialistas são unânimes: o medo vem diante das transformações enfrentadas pelo mundo do trabalho nos últimos anos. E sim, os mais receosos com essas mudanças podem começar a se adaptar às novas exigências.

Para Carol Corrêa, psicóloga, mentora de carreiras e especialista em aconselhamento profissional, a automação de algumas atividades, a migração dos negócios para o ambiente digital, novas exigências dos consumidores e a presença cada vez mais forte da Inteligência Artificial no mundo dos negócios fazem com que os profissionais passem a pensar o quão suas atuais habilidades podem não ser mais úteis.

“A preocupação existe, claro, mas acredito também que os profissionais que têm a consciência de que podem ficar para trás, não estão de braços cruzados neste momento. Se reconhecem que as habilidades não serão úteis daqui a alguns anos, é porque acompanham as transformações e se acompanham, buscam a adaptação”, opina Carol.

Algumas habilidades que passaram a ser demandadas pelas empresas diante das transformações, e que foram pontuadas pela especialista, também apareceram nas respostas dos entrevistados quando foram questionados sobre quais novas competências deverão constar em seus currículos nos próximos anos.

Aprender a usar novas tecnologias lidera a lista de necessidades identificadas pelos trabalhadores (68%). Em seguida, aparecem as demandas sobre aprender a trabalhar com inteligência artificial e com novos sistemas ou processos, ambas com 41%.

Também foram mencionados o aprendizado de novos idiomas (38%) e de linguagens de programação e códigos (26%), além de aspectos mais pessoais como melhoria no processo de análise crítica e interpretação de dados (38%) e novas formas de trabalhar em grupo (26%) .

“Apesar de reconhecerem amplamente que as habilidades e dinâmicas atuais não serão suficientes para as mudanças a caminho no mercado de trabalho, os trabalhadores também estão confiantes de que serão capazes de se atualizar e buscar as novas habilidades necessárias para se manterem relevantes”, afirma Lucas Rizzardo, Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

Aprendizado

A maioria dos trabalhadores acredita que, por conta própria, conseguirá a qualificação necessária para enfrentar a nova realidade do mercado de trabalho (39%). Outra fatia dos entrevistados (32%) acredita que o treinamento necessário virá de seus empregadores, o que pode afastar fantasmas constantes relacionados à substituição de profissionais ou enxugamento de postos de trabalho.

“O ideal, na minha avaliação, é que o próprio profissional busque a qualificação que ele acredita que será indispensável nos próximos anos. A constante atualização deve existir, não apenas quando pairar uma suposta ameaça. Isso pode ser feito com cursos, pós-graduações e MBAs. São poucas as empresas que bancam a capacitação dos seus colaboradores, talvez, em casos de muita confiança. Ninguém quer assumir o custo de qualificar um empregado para perder para seus concorrentes”, completa a mentora de carreiras e especialista em aconselhamento profissional.

"A postura atual parece diferente da que víamos nas últimas décadas, quando a maior introdução de tecnologia gerava o temor pela perda de empregos. Agora, há maior confiança e firmeza dos trabalhadores sobre as próprias posições e, também, do avanço necessário para que não sejam deixados para trás. Como não é possível frear as mudanças do mercado, as pessoas precisam acompanhar esses movimentos”, completa Rizzardo.

O estudo da Hult EF Corporate Education, organização mundial de educação corporativa, revelou quais são as habilidades técnicas que saltam os olhos de líderes de todo o mundo, incluindo o Brasil.

No que diz respeito ao nosso país, a maioria dos 68 líderes ouvidos mencionaram habilidades como o domínio de software de análise de dados, Microsoft Excel, Marketing Digital, princípios de programação, Desenvolvimento Web, Machine Learning e gestão de dados.