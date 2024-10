EMPREGOS E SOLUÇÕES

Marcas do Grupo AR&CO anunciam mais de mil vagas extras para o período de Natal

Reserva, Reserva Mini, Reserva Go, Reversa, Oficina, Simples e BAW abrem diversas vagas em unidades em todo território nacional

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 09:00

As vagas são para unidades de Reserva, Reserva Mini, Reserva GO, Reversa, Oficina, Simples e BAW, localizadas em diferentes estados do Brasil Crédito: DIVULGAÇÃO

A AR&Co, unidade de negócio do grupo Azzas 2154, maior ecossistema de moda da América Latina, anuncia a abertura de mais de mil vagas para o período do Natal. As vagas são para unidades de Reserva, Reserva Mini, Reserva GO, Reversa, Oficina, Simples e BAW, localizadas em diferentes estados do Brasil. O objetivo é oferecer oportunidades para quem tem interesse em ingressar nas marcas e adquirir experiência com a possibilidade de seguir carreira dentro do grupo que faz parte do maior ecossistema de moda da América Latina.

Em comparação às vagas disponíveis no Natal do ano passado, houve um aumento de 25%, totalizando mil vagas temporárias, além das efetivas para 2024. As vagas oferecidas são para diversas posições: auxiliar de loja, vendedor(a), caixa, estoquista e fiscal de loja. Para este ano, 11 estados por todo o Brasil vão aumentar o quadro de funcionários para o fim de ano, sendo eles Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiânia, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

As vagas estarão abertas de 01 de setembro a 30 de outubro de 2024 e os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever pelo site (vemprareserva.com/natal). Para se inscrever, é necessário ter o ensino médio completo, disposição, comprometimento e foco no cliente. Experiências anteriores com atendimento ao público serão consideradas um diferencial.

Com a alta demanda de fim de ano, as marcas do grupo AR&Co reforçam a necessidade de aumentar o quadro de funcionários, além de oferecer a oportunidade para quem deseja construir uma carreira profissional dentro das marcas. “Temos diversos cases de sucesso de pessoas que começaram como temporárias na AR&Co e, hoje, estão em cargos de liderança. Essa é a oportunidade perfeita para quem está em busca de se desafiar e construir sua carreira na companhia”, comenta Mario Soledade, Gerente de Fontes Humanas (RH) da AR&CO.

Os selecionados serão convocados a partir de novembro e terão como missão ajudar nas atividades fundamentais para o funcionamento das lojas, desde organização da loja ao auxílio no caixa, dependendo da posição. Confira mais informações sobre as vagas em https://www.usereserva.com/trabalhe-conosco.

