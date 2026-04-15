EMPREGOS E SOLUÇÕES

Organon reforça time no Brasil e abre vaga em Feira de Santana

A farmacêutica procura por executivos, gerentes, consultores e representantes de vendas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21:07

Indústria global farmacêutica procura por executivos, gerentes, consultores e representantes de vendas em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Feira de Santana (BA) Crédito: Divulgação

A Organon está reforçando suas equipes no Brasil em um movimento que faz parte de sua estratégia para ampliar participação de mercado no Brasil. Indústria global farmacêutica especializada na saúde feminina, a companhia tem vagas abertas para profissionais de nível superior, todas inclusivas, a começar pela direção de recursos humanos. A Organon fechou 2025 como líder absoluta no segmento de contraceptivos reversíveis de longa duração, com 61,5% de market share, contra 29,9% em 2024, atendendo a 1 milhão de mulheres no país. A meta é duplicar esse número até o fim do ano. Só no mercado público, essa liderança é de 94,6%.

Para o cargo de diretor de RH, em São Paulo, a empresa procura por executivos formados em administração, psicologia, gestão de recursos humanos ou áreas correlatas, preferencialmente com mestrado ou MBA, inglês fluente e desejável experiência com manufatura.

A empresa também seleciona cinco gerentes para as áreas de novos negócios, marketing, trade marketing e as linhas de produtos dermatológicos, imunologia e produtos estabelecidos. Todos ficarão baseados na sede, em São Paulo, e os candidatos precisam ter nível superior completo e experiência prévia na área.

Há ainda uma vaga para consultor de desenvolvimento de negócios na Região Sul, com atuação a partir de Curitiba, Florianópolis ou Porto Alegre. Além de disponibilidade para viajar, os interessados devem ser graduados em áreas como marketing, administração, economia, finanças e engenharia.

Além disso, a Organon está contratando representantes de vendas em Belo Horizonte, Feira de Santana (BA) e Curitiba, com uma vaga cada — sendo que a posição na capital paranaense é exclusiva para mulheres. Os candidatos precisam ter curso superior e, pelo menos, um ano de experiência na função.

Para participar da seleção, basta entrar no link de carreiras da Organon, em https://jobs.organon.com/br/pt/search-results, onde também há oportunidades em outros países nos quais a companhia atua.