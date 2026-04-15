ECONOMIA

Conta de luz deve subir 8% em 2026 e ficar acima da inflação; veja impacto no bolso

Reajuste da energia pressiona preços, afeta consumo e pesa mais para famílias de baixa renda

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:14

Reajuste na conta de luz previsto neste ano pode pesar no orçamento das famílias brasileiras. Crédito: Pexels, Byrahul

A conta de energia elétrica deve subir mais uma vez neste ano e promete apertar ainda mais o orçamento das famílias. A estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aponta para um aumento médio de cerca de 8%, em um cenário já pressionado pela alta de alimentos e combustíveis.



O problema é que esse reajuste deve ficar acima da inflação. Segundo o Banco Central, por meio do Boletim Focus, o mercado projeta um IPCA de 4,71% neste ano. Na prática, a conta de luz tende a pesar mais no orçamento e reduzir o poder de compra do consumidor.



Conta de luz em 2026 tem "tarifa zero" para milhões e novo custo para demais consumidores 1 de 3

Energia mais cara pressiona preços em toda a economia

O aumento na conta de luz não vem isolado. Ele se soma a reajustes em itens essenciais e acaba pressionando outros preços da economia.



A energia está presente em toda a cadeia produtiva, do consumo das famílias à produção industrial e aos serviços. Quando sobe, o impacto se espalha e chega ao preço final de produtos e serviços.



Impacto é maior entre famílias de baixa renda

Esse peso não é igual para todos. Em muitas casas, especialmente entre famílias de baixa renda, a conta de luz já ocupa parcela relevante do orçamento.



Estudos indicam que uma fatia significativa das famílias compromete grande parte da renda com energia elétrica e gás de cozinha. Isso reduz o espaço para despesas essenciais, como alimentação, transporte e saúde.



Quase metade da conta é formada por impostos e encargos

Outro fator que explica o valor elevado está na composição da tarifa.



Levantamento da PwC em parceria com o Instituto Acende Brasil aponta que cerca de 44,8% da conta corresponde a impostos e encargos do setor. Ou seja, quase metade do valor pago não está diretamente ligada ao consumo.



Governo avalia medidas para suavizar reajustes

Diante da pressão, o governo discute formas de suavizar os aumentos. Uma das propostas em análise é permitir que distribuidoras diluam os reajustes ao longo do tempo, por meio de mecanismos financeiros.



A medida pode aliviar a inflação no curto prazo, mas tende a resultar em tarifas mais altas no futuro.



Histórico mostra risco de soluções de curto prazo

Esse tipo de intervenção não é novo e costuma gerar controvérsia. O Instituto Acende Brasil cita o caso da Medida Provisória 579, de 2012. Na época, houve redução das tarifas, mas os preços voltaram a subir nos anos seguintes para reequilibrar o setor.



Situações mais recentes, como na pandemia e na crise hídrica, também foram tratadas como exceções. A avaliação predominante é que segurar preços no presente pode gerar custos maiores no futuro.



Diferenças regionais devem marcar reajustes

O aumento já aparece nas revisões tarifárias pelo país, mas não é uniforme. No Mato Grosso do Sul, a estimativa chega a 12,1%. Já na Bahia, o reajuste tende a ser mais moderado, em torno de 5,18%. A diferença reflete condições locais de distribuição e a estrutura de encargos de cada região.



O dilema entre aliviar agora e pagar depois

A discussão sobre a conta de luz expõe um dilema clássico da política econômica: aliviar o presente ou preservar o futuro.



De um lado, cresce a pressão para reduzir o custo de vida. De outro, decisões de curto prazo podem resultar em tarifas mais altas à frente.