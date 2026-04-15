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Conta de luz deve subir 8% em 2026 e ficar acima da inflação; veja impacto no bolso

Reajuste da energia pressiona preços, afeta consumo e pesa mais para famílias de baixa renda

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:14

Reajuste na conta de luz previsto neste ano pode pesar no orçamento das famílias brasileiras.
Reajuste na conta de luz previsto neste ano pode pesar no orçamento das famílias brasileiras. Crédito: Pexels, Byrahul

A conta de energia elétrica deve subir mais uma vez neste ano e promete apertar ainda mais o orçamento das famílias. A estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aponta para um aumento médio de cerca de 8%, em um cenário já pressionado pela alta de alimentos e combustíveis.

O problema é que esse reajuste deve ficar acima da inflação. Segundo o Banco Central, por meio do Boletim Focus, o mercado projeta um IPCA de 4,71% neste ano. Na prática, a conta de luz tende a pesar mais no orçamento e reduzir o poder de compra do consumidor.

Conta de luz em 2026 tem "tarifa zero" para milhões e novo custo para demais consumidores

Conta de luz em 2026 tem "tarifa zero" para milhões e novo custo para demais consumidores por Shutterstock
Conta de luz em 2026 tem "tarifa zero" para milhões e novo custo para demais consumidores por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Conta de luz em 2026 tem "tarifa zero" para milhões e novo custo para demais consumidores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Conta de luz em 2026 tem "tarifa zero" para milhões e novo custo para demais consumidores por Shutterstock

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Energia mais cara pressiona preços em toda a economia

O aumento na conta de luz não vem isolado. Ele se soma a reajustes em itens essenciais e acaba pressionando outros preços da economia.

A energia está presente em toda a cadeia produtiva, do consumo das famílias à produção industrial e aos serviços. Quando sobe, o impacto se espalha e chega ao preço final de produtos e serviços.

Impacto é maior entre famílias de baixa renda

Esse peso não é igual para todos. Em muitas casas, especialmente entre famílias de baixa renda, a conta de luz já ocupa parcela relevante do orçamento.

Estudos indicam que uma fatia significativa das famílias compromete grande parte da renda com energia elétrica e gás de cozinha. Isso reduz o espaço para despesas essenciais, como alimentação, transporte e saúde.

Quase metade da conta é formada por impostos e encargos

Outro fator que explica o valor elevado está na composição da tarifa.

Levantamento da PwC em parceria com o Instituto Acende Brasil aponta que cerca de 44,8% da conta corresponde a impostos e encargos do setor. Ou seja, quase metade do valor pago não está diretamente ligada ao consumo.

Governo avalia medidas para suavizar reajustes

Diante da pressão, o governo discute formas de suavizar os aumentos. Uma das propostas em análise é permitir que distribuidoras diluam os reajustes ao longo do tempo, por meio de mecanismos financeiros.

A medida pode aliviar a inflação no curto prazo, mas tende a resultar em tarifas mais altas no futuro.

Histórico mostra risco de soluções de curto prazo

Esse tipo de intervenção não é novo e costuma gerar controvérsia. O Instituto Acende Brasil cita o caso da Medida Provisória 579, de 2012. Na época, houve redução das tarifas, mas os preços voltaram a subir nos anos seguintes para reequilibrar o setor.

Situações mais recentes, como na pandemia e na crise hídrica, também foram tratadas como exceções. A avaliação predominante é que segurar preços no presente pode gerar custos maiores no futuro.

Diferenças regionais devem marcar reajustes

O aumento já aparece nas revisões tarifárias pelo país, mas não é uniforme. No Mato Grosso do Sul, a estimativa chega a 12,1%. Já na Bahia, o reajuste tende a ser mais moderado, em torno de 5,18%. A diferença reflete condições locais de distribuição e a estrutura de encargos de cada região.

O dilema entre aliviar agora e pagar depois

A discussão sobre a conta de luz expõe um dilema clássico da política econômica: aliviar o presente ou preservar o futuro.

De um lado, cresce a pressão para reduzir o custo de vida. De outro, decisões de curto prazo podem resultar em tarifas mais altas à frente.

No centro desse debate está a energia elétrica, um insumo essencial que impacta tanto a inflação quanto o orçamento das famílias.

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