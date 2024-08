EMPREGOS E SOLUÇÕES

Parceria entre Elgin e Sebrae aposta em qualificação gratuita de eletricistas e instaladores

Com seis encontros online, o “Conecte-se” está com inscrições abertas até o dia 27 de agosto, quando acontece a primeira aula do curso

Da Redação

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 09:00

Participar dos encontros do Conecte-se é uma forma de agregar conhecimento, melhorar os serviços oferecidos para quem atua como autônomo, por exemplo, Crédito: Shutterstock

A Elgin, empresa que atua nos segmentos de bens de consumo, ar-condicionado e eletrodomésticos, energia solar, refrigeração e automação comercial, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), oferecem o Conecte-se, qualificação gratuita, com seis encontros online, destinada a eletricistas e instaladores. Os interessados podem se inscrever neste link aqui até o dia 27 de agosto, quando acontece a primeira aula do curso.

Com o objetivo de levar conhecimento e qualificar eletricistas e instaladores o Conecte-se oferece aulas que acontecem nos dias 27 de agosto, 03, 10, 17, 24 de setembro e 01 de outubro, no formato online, que vão abordar os seguintes temas: empreendedorismo, conectividade e casa inteligente; planejamento e materiais elétricos; finanças para serviço, vendas, relacionamento e iluminação; e gestão de tempo, marketing digital e eletricidade moderna. Os encontros serão ministrados por palestrantes especialistas do Sebrae e engenheiros da Elgin.

Para Marcel Serafim, Diretor de Bens de Consumo da Elgin, está é uma ótima oportunidade para profissionais se atualizarem com as necessidades do mercado. “Hoje há uma disponibilidade infinita de produtos de materiais elétricos e do segmento Casa Inteligente. Poder participar dos encontros do Conecte-se é uma forma de agregar conhecimento, melhorar os serviços oferecidos para quem atua como autônomo, por exemplo, e uma alternativa para ficar por dentro das novidades do mercado e fazer boas escolhas na hora de prestar uma atividade”, destaca o executivo.

Sobre a Elgin

Presente há mais de 70 anos no mercado e pioneira no setor de costuras no Brasil, a Elgin é uma empresa fabricante e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, bem como soluções para uso comercial e residencial, nos segmentos de ar-condicionado, automação comercial, energia solar, escritório, iluminação, mídias, informática, pilhas e carregadores, refrigeração, segurança, telefonia e eletroportáteis. Com um portfólio diversificado e mais de 12 mil produtos, a companhia é reconhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes.