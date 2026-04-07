Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026.2

Na Bahia, a empresa oferece vagas em Feira de Santana para diversas áreas de trabalho. Inscrições terminam em 07 de maio

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00

A companhia trabalha para ajudar a desenvolver os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho
A companhia trabalha para ajudar a desenvolver os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho Crédito: Shutterstock

A Pirelli lança em abril mais uma edição de seu tradicional programa de estágio. Com o mote Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial, o Programa de Estágio Pirelli 2026.2 oferece, ao menos, 43 novas vagas para mais de seis áreas da empresa. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do programa e estarão abertas entre 06 de abril e 07 de maio de 2026. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 06 de julho de 2026.

As vagas de estágio serão para as seguintes áreas: Supply Chain, Logística, Compras, Suprimentos, Marketing, Comercial, Vendas, Negócios, Administração, Engenharia, Qualidade, Manutenção, TI, RH, Comunicação, Diversidade, Responsabilidade Social, Financeiro, Contabilidade, Economia, Controladoria, Secretariado, Backoffice, Laboratório, P&D, Projetos e Jurídico.

Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia e Barueri, Campinas, São Bernardo do Campo e São Paulo, no estado de São Paulo.

“Chegamos em uma nova edição do tradicional Programa de Estágio da Pirelli e com ela reforçamos nosso compromisso em oferecer aos jovens profissionais um ambiente de grandes expectativas e desafios, mas também de grandes oportunidades. A companhia trabalha para ajudar a desenvolver os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, formando bons profissionais e excelentes cidadãos”, destacou Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina.

“Buscamos estudantes que compartilhem o espírito inovador e transformador da Pirelli e queiram construir uma carreira sólida na empresa. Os selecionados terão a oportunidade de contribuir para projetos relevantes e desenvolver suas habilidades com um time comprometido com inovação e crescimento contínuo”, acrescentou Giusepe.

Após as inscrições, as etapas seguintes do processo seletivo são: triagem, dinâmica de grupo online, painel de negócios e entrevistas com a gerência da companhia.

PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2026.2

Período para inscrições: 06 de abril a 07 de maio

Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br

Número de vagas: 43

Início do estágio: 06 de julho de 2026

Carga horária: 6 horas por dia

Bolsa Auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).

Benefícios: Assistência médica sem coparticipação; vale-refeição ou refeitório no local (varia de acordo com a localidade); vale-transporte e/ou ônibus fretado (varia de acordo com a localidade); recesso – 15 dias a cada 6 meses ou 30 dias uma vez por ano; cesta de final de ano; seguro de vida; PitStop de desconto (série de descontos especiais em diversos segmentos de lojas físicas e virtuais, como restaurantes, viagens entre outras); desconto em pneus; WellHub (antigo Gympass); Programa Plenamente (cuidado de saúde mental das pessoas, possibilidade de consultas gratuitas com psicólogos e especialistas); Sempre Bem (acompanhamento de pessoas com doenças crônicas e subsídio de medicamentos para as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares).

www.pirelli.com

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Novo CT do Bahia terá empreendimento residencial de alto padrão integrado

Novo CT do Bahia terá empreendimento residencial de alto padrão integrado
Imagem - Tenda realiza dois mutirões de vagas em Salvador e Região Metropolitana

Tenda realiza dois mutirões de vagas em Salvador e Região Metropolitana
Imagem - Governo convoca Neoenergia para renovar concessão da Coelba por mais 30 anos

Governo convoca Neoenergia para renovar concessão da Coelba por mais 30 anos