EMPREGOS E SOLUÇÕES

Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026.2

Na Bahia, a empresa oferece vagas em Feira de Santana para diversas áreas de trabalho. Inscrições terminam em 07 de maio

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00

A companhia trabalha para ajudar a desenvolver os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho Crédito: Shutterstock

A Pirelli lança em abril mais uma edição de seu tradicional programa de estágio. Com o mote Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial, o Programa de Estágio Pirelli 2026.2 oferece, ao menos, 43 novas vagas para mais de seis áreas da empresa. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do programa e estarão abertas entre 06 de abril e 07 de maio de 2026. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 06 de julho de 2026.

As vagas de estágio serão para as seguintes áreas: Supply Chain, Logística, Compras, Suprimentos, Marketing, Comercial, Vendas, Negócios, Administração, Engenharia, Qualidade, Manutenção, TI, RH, Comunicação, Diversidade, Responsabilidade Social, Financeiro, Contabilidade, Economia, Controladoria, Secretariado, Backoffice, Laboratório, P&D, Projetos e Jurídico.

Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia e Barueri, Campinas, São Bernardo do Campo e São Paulo, no estado de São Paulo.

“Chegamos em uma nova edição do tradicional Programa de Estágio da Pirelli e com ela reforçamos nosso compromisso em oferecer aos jovens profissionais um ambiente de grandes expectativas e desafios, mas também de grandes oportunidades. A companhia trabalha para ajudar a desenvolver os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, formando bons profissionais e excelentes cidadãos”, destacou Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina.

“Buscamos estudantes que compartilhem o espírito inovador e transformador da Pirelli e queiram construir uma carreira sólida na empresa. Os selecionados terão a oportunidade de contribuir para projetos relevantes e desenvolver suas habilidades com um time comprometido com inovação e crescimento contínuo”, acrescentou Giusepe.

Após as inscrições, as etapas seguintes do processo seletivo são: triagem, dinâmica de grupo online, painel de negócios e entrevistas com a gerência da companhia.

PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2026.2

Período para inscrições: 06 de abril a 07 de maio

Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br

Número de vagas: 43

Início do estágio: 06 de julho de 2026

Carga horária: 6 horas por dia

Bolsa Auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).