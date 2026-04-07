Pirelli abre inscrições para o Programa de Estágio 2026.2

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Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00
A Pirelli lança em abril mais uma edição de seu tradicional programa de estágio. Com o mote Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial, o Programa de Estágio Pirelli 2026.2 oferece, ao menos, 43 novas vagas para mais de seis áreas da empresa. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do programa e estarão abertas entre 06 de abril e 07 de maio de 2026. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 06 de julho de 2026.
As vagas de estágio serão para as seguintes áreas: Supply Chain, Logística, Compras, Suprimentos, Marketing, Comercial, Vendas, Negócios, Administração, Engenharia, Qualidade, Manutenção, TI, RH, Comunicação, Diversidade, Responsabilidade Social, Financeiro, Contabilidade, Economia, Controladoria, Secretariado, Backoffice, Laboratório, P&D, Projetos e Jurídico.
Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia e Barueri, Campinas, São Bernardo do Campo e São Paulo, no estado de São Paulo.
“Chegamos em uma nova edição do tradicional Programa de Estágio da Pirelli e com ela reforçamos nosso compromisso em oferecer aos jovens profissionais um ambiente de grandes expectativas e desafios, mas também de grandes oportunidades. A companhia trabalha para ajudar a desenvolver os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, formando bons profissionais e excelentes cidadãos”, destacou Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina.
“Buscamos estudantes que compartilhem o espírito inovador e transformador da Pirelli e queiram construir uma carreira sólida na empresa. Os selecionados terão a oportunidade de contribuir para projetos relevantes e desenvolver suas habilidades com um time comprometido com inovação e crescimento contínuo”, acrescentou Giusepe.
Após as inscrições, as etapas seguintes do processo seletivo são: triagem, dinâmica de grupo online, painel de negócios e entrevistas com a gerência da companhia.
PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2026.2
Período para inscrições: 06 de abril a 07 de maio
Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br
Número de vagas: 43
Início do estágio: 06 de julho de 2026
Carga horária: 6 horas por dia
Bolsa Auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).
Benefícios: Assistência médica sem coparticipação; vale-refeição ou refeitório no local (varia de acordo com a localidade); vale-transporte e/ou ônibus fretado (varia de acordo com a localidade); recesso – 15 dias a cada 6 meses ou 30 dias uma vez por ano; cesta de final de ano; seguro de vida; PitStop de desconto (série de descontos especiais em diversos segmentos de lojas físicas e virtuais, como restaurantes, viagens entre outras); desconto em pneus; WellHub (antigo Gympass); Programa Plenamente (cuidado de saúde mental das pessoas, possibilidade de consultas gratuitas com psicólogos e especialistas); Sempre Bem (acompanhamento de pessoas com doenças crônicas e subsídio de medicamentos para as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares).