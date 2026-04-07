IMOBILIÁRIO

Novo CT do Bahia terá empreendimento residencial de alto padrão integrado

City Football Group anuncia condomínio exclusivo com lotes de até 1,5 mil metros quadrados

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05:00

Imagem em perspectiva do novo centro de treinamento do Bahia Crédito: Divulgação

O City Football Group vai construir o primeiro empreendimento residencial integrado a um centro de treinamento no Brasil. O condomínio será ligado ao novo CFA – City Football Academy Bahia (Centro de Treinamento do Bahia), em parceria com a QPC Incorporadora e o Grupo Terere.

O projeto propõe um conceito inédito no Brasil ao integrar moradia, esporte de alto rendimento, saúde, tecnologia e lazer em um exclusivo condomínio, com lotes entre 700 m² a 1.500 m² para construção de casas, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026.

Inspirado em modelos internacionais ligados ao esporte de elite, o empreendimento será planejado para funcionar de forma integrada ao CFA, aproximando o cotidiano dos moradores da mesma estrutura e metodologias de padrão global de esporte e saúde utilizadas por atletas profissionais.

Entre os principais diferenciais está a criação de um Performance Center, voltado para saúde, condicionamento físico e bem‑estar, com serviços como check-ups esportivos, fisioterapia, nutrição, ortopedia, recovery e programas de treinamento. O complexo também contará com um Health Center, em parceria com uma grande rede hospitalar, com atendimento médico 24 horas e conexão com hospitais de Salvador.

Outra novidade planejada será um clube social dentro do CFA, com bar, restaurante, coworking e loja oficial com produtos dos times do Grupo City, além de áreas exclusivas para acompanhar os treinos do time. Os moradores também terão acesso a um serviço de concierge especializado, responsável por organizar experiências como ingressos para jogos, visitas ao centro de treinamento, acesso a camarotes, eventos e atividades ligadas ao universo do futebol.

Na área esportiva, o condomínio contará com campo de futebol — que também terá aulas para crianças moradoras do condomínio —, quadras de tênis, padel e pickleball, quadra poliesportiva, além de academia, pista de cooper integrada à natureza, spa, piscina, espaços para yoga e pilates e uma escola de futebol com metodologia do Grupo City para crianças e adolescentes.

Outro grande diferencial do empreendimento são as praias privativas de águas cristalinas distribuídas pelo condomínio, trazendo um conceito inovador de uso para os futuros proprietários. O projeto inclui ainda áreas de convivência, espaços culturais, kids club, entre outros equipamentos.

A segurança será um dos pilares do empreendimento, com tecnologia avançada de monitoramento, portaria blindada, controle de acesso e sistema integrado de vigilância.