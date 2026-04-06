EMPREGOS E SOLUÇÕES

Tenda realiza dois mutirões de vagas em Salvador e Região Metropolitana

Ações acontecem nos dias 10 e 13 de abril, com oportunidades para atuação em obras

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:58

Construtora Tenda realiza mutirões de emprego em Salvador com vagas na construção civil e seleção presencial em obras da capital Crédito: Shutterstock/Reprodução

Reforçando seu compromisso com a geração de empregos formais e o desenvolvimento da construção civil na Bahia, a Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, promove dois mutirões de vagas na região de Salvador (BA), com mais de 12 oportunidades para atuação em obras. As ações serão realizadas em datas e locais distintos, de acordo com as funções disponíveis.

As vagas contemplam as funções de Montador de Fôrma de Alumínio, Ajudante de Montagem de Fôrma de Alumínio (parede de concreto), Ajudante de Pedreiro e Ajudante-Prático de Pedreiro, voltadas a profissionais interessados em atuar nas etapas de estrutura e acabamento dos empreendimentos.

O primeiro mutirão será realizado no dia 10 de abril, às 8h, na obra Morada das Estações, localizada na Avenida Aliomar Baleeiro, 13371 – São Cristóvão, em Salvador (BA). Nesta data, serão atendidos candidatos interessados nas vagas de Montador de Fôrma de Alumínio e Ajudante de Montagem de Fôrma de Alumínio.

Já o segundo mutirão acontece no dia 13 de abril, também às 8h, na obra Encanto Piatã, localizada na Rua Colina das Esmeraldas, 163 – Piatã, em Salvador (BA). Nesta etapa, serão atendidos candidatos para as funções de Ajudante de Pedreiro e Ajudante-Prático de Pedreiro.

Para participar, é necessário comparecer ao local indicado na data correspondente à vaga de interesse, portando currículo impresso. No local, os profissionais devem procurar o recrutador Everton Neves.

Benefícios

A Tenda oferece um pacote de benefícios completo, que inclui folga no aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os 2 anos do bebê) e licença-paternidade estendida. Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em ingressos Cinemark, farmácias, previdência privada e convênio com academias por meio do Wellhub (antigo Gympass).

Sobre a Tenda

A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a 200 mil famílias a conquista da casa própria.