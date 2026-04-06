EMPREGOS E SOLUÇÕES

Suzano abre vagas no sul da Bahia com oportunidades para diferentes perfis

Há posições em Mucuri, Teixeira de Freitas e Itabatã, incluindo cargos técnicos, analíticos e programa de aprendizagem; inscrições seguem até esta semana e contemplam PcDs

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:49

Oportunidades em Mucuri, Teixeira de Freitas e Itabatã incluem cargos técnicos e vagas para jovens aprendizes. Crédito: Shutterstock

A Suzano está com novas oportunidades abertas no sul da Bahia, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As vagas são para atuação presencial nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Itabatã, com inscrições por tempo limitado e possibilidade de candidatura de pessoas com deficiência (PcD).

Em Mucuri, há vagas para Supervisor de Manutenção, com inscrições até 7 de abril. O cargo exige formação técnica em Mecânica e experiência consolidada em manutenção industrial, além de vivência em liderança de equipes e conhecimento em processos do setor de papel e celulose, especialmente na área de tissue. Também na unidade, a empresa busca um Analista de Excelência Operacional, com inscrições até 9 de abril. A função é voltada a profissionais com ensino superior completo, preferencialmente nas áreas de Engenharia ou Administração, domínio de ferramentas como Power BI e experiência em análise de indicadores e gestão de projetos.

Já em Teixeira de Freitas, a oportunidade é para Técnico(a) de Planejamento Florestal II, com inscrições até esta segunda-feira (6). A vaga requer curso técnico nas áreas florestal, administrativa ou mecânica, além de conhecimentos em SAP e Excel avançado. Residir no município é um dos pré-requisitos.

Para quem busca o primeiro emprego, a companhia oferece ainda vagas no Programa de Aprendiz, em Itabatã. Podem participar jovens entre 18 e 22 anos, com ensino médio completo ou em curso no período noturno e disponibilidade para atuação presencial. No caso de pessoas com deficiência, não há limite de idade.

Os interessados devem se candidatar por meio da plataforma Gupy, nos links disponibilizados para cada vaga.

- Supervisor de Manutenção

Inscrições: Até 7 de abril no link: https://suzano.gupy.io/jobs/11012654?jobBoardSource=gupy_public_page

Local: Mucuri/BA (presencial)

*Vaga também para PcD

Requisitos: Ensino Técnico em Mecânico completo; Ensino Superior completo em Mecânica, ou áreas afins (será um diferencial); Experiência consolidada em Manutenção Industrial; Gestão de pessoas, com liderança de equipes próprias e/ou terceirizadas; Vivência na indústria de Tissue, nos processos de papel e/ou conversão; Conhecimento em manutenção preventiva, corretiva, paradas programadas e SAP PM; Atuação alinhada às normas de Segurança, Meio Ambiente e SIG; Vivência em melhoria contínua, confiabilidade e gestão de indicadores.

- Analista Excelência Operacional

Inscrições: Até 9 de abril no link: https://suzano.gupy.io/jobs/11054626?jobBoardSource=gupy_public_page

Local: Mucuri/BA (presencial)

*Vaga também para PcD

Requisitos: Superior Completo (Preferencialmente Engenharias, Adm e áreas correlatas); Desejável Pós Graduação; CNH categoria B; Conhecimento avançado em pacote office; Conhecimento com Power BI; Conhecimento com estruturação de projetos; Diferencial vivência em indicadores de colheita; Apresentar facilidade com ferramentas de análises.

- Técnico(a) Planejamento Florestal II

Inscrições: Até hoje, 6 de abril, no link: https://suzano.gupy.io/jobs/11061746?jobBoardSource=gupy_public_page

Local: Teixeira de Freitas/BA

*Vaga também para PcD

Requisitos: Curso técnico completo: Técnico Florestal, Técnico Administrativo e/ou Técnico em Mecânica; CNH B ou acima; Conhecimento em SAP; Excel Avançado; Será um diferencial se possuir graduação em Engenharia Mecânica; Diferencial Conhecimento em Sistema de Planejamento de Manutenção; Residir em Teixeira de Freitas/BA.

- Programa de Aprendiz

Inscrições no link: https://suzano.gupy.io/jobs/11020374?jobBoardSource=gupy_public_page

Local: Itabatã/BA

*Vaga também para PcD