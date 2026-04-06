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Imposto de renda: Saiba quais são os erros mais comuns de investidores na hora de fazer a declaração

Especialista alerta para os erros comuns que podem levar à malha fina

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:33

Cuidado com dados apresentados é fundamental para evitar malha fina Crédito: Imagem gerada por IA

Com o início da entrega do Imposto de Renda 2026 – ano-base 2025 –, especialistas reforçam a importância da atenção na declaração para evitar inconsistências que podem levar à malha fina da Receita Federal.

A sócia e líder regional da XP no Norte e Nordeste, Larissa Falcão, explica que investidores precisam ter atenção redobrada no preenchimento das informações, principalmente diante do crescimento do número de pessoas físicas no mercado financeiro.

A Bahia totalizou 240.283 contas no mercado acionário em março de 2026, segundo dados da B3. O número representa um crescimento de 17% no número de investidores no estado no período, uma vez que em 2025 eram 205.215.

“O baiano está cada vez mais presente no mercado financeiro, mas ainda existem muitas dúvidas sobre as obrigações fiscais relacionadas aos investimentos. Erros simples podem gerar inconsistências na Receita e levar à malha fina”, explica Larissa Falcão.

A líder regional destaca que a declaração pré-preenchida, disponível no Programa Gerador da Declaração e no aplicativo Meu Imposto de Renda, facilita o processo, mas não dispensa a conferência dos dados. “A ferramenta ajuda bastante, mas o contribuinte continua responsável pelas informações. É fundamental revisar todos os dados antes de enviar a declaração”, afirma.

Ela destaca que os clientes da XP contam com uma área exclusiva para o IR no aplicativo da empresa, onde é possível acessar informações sobre investimentos nacionais e internacionais, além do informe de rendimentos necessário para a declaração.

Os dados também são enviados por e-mail e permanecem disponíveis no aplicativo, inclusive para casos de retificação.

Os três erros mais comuns

Erro nas alíquotas das operações: Cada operação financeira possui tributação específica. Aplicar uma alíquota incorreta pode gerar pagamento errado do imposto e divergências com a Receita.

Uso inadequado da nota de corretagem: Erros na classificação de operações como day trade ou swing trade, omissão de prejuízos ou custos operacionais e falhas na informação de ativos recebidos por doação ou herança são problemas frequentes.

Declaração incorreta de investimentos no exterior: Quem possui aplicações internacionais deve informar corretamente rendimentos e impostos pagos fora do país.