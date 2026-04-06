ECONOMIA

Restituição de Imposto de Renda retida? Corrija esses erros comuns antes que demore ainda mais

Mais de R$ 265 milhões estão retidos por erros simples; descubra como evitar atrasos na sua restituição

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:27

Gerenciar o tempo de resposta nas redes ajuda a evitar reações impulsivas e protege a saúde emocional Crédito: Banco de imagem

Se a restituição do IR 2026 ainda não caiu na sua conta, vale olhar com calma. Mais de 17 mil pagamentos foram retidos no lote liberado em março, somando cerca de R$ 265,6 milhões, principalmente por inconsistências nos dados bancários, de acordo com informações da Receita Federal. Isso significa que muita gente teve a restituição travada por detalhes que passam despercebidos no preenchimento.

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Quando a sua conta bancária e a Receita "não se falam"

O ponto aqui é simples, mas crítico. A receita cruza automaticamente dados da declaração com informações bancárias. Se houver qualquer divergência de informação, como agência bancária, número da conta, CPF ou titularidade, o crédito é bloqueado por segurança.

E não precisa ser nada complexo. Erros na digitação, conta inválida ou até indicar uma conta que não está no seu nome já são suficiente para travar o pagamento, segundo orientações oficiais do Fisco.

Outro ponto que costuma gerar problemas é o uso de contas que não aceitam esse tipo de crédito da restituição. Já no caso do Pix, a chave precisa ser obrigatoriamente o CPF. Chaves como e-mail ou telefone aparecem com frequência entre os casos de erros que levam à retenção.

Por que seu dinheiro não caiu?

A Receita informa o motivo da retenção pelos canais oficiais. Basta acessar o e-CAC ou o aplicativo com sua conta Gov.br (nível prata ou ouro). Na área “Meu Imposto de Renda”, você consegue ver o motivo e corrigir os dados se necessário.

E depois de corrigir?

Feita a correção, é importante alinhar expectativa, pois o dinheiro não cai na hora. A restituição volta para a fila e entra nos próximos lotes mensais, seguindo o calendário da Receita.

Passo a passo rápido:

acesse o e-CAC ou aplicativo oficial com sua conta Gov.br

vá em “Meu Imposto de Renda”

consulte o motivo da retenção

corrija os dados bancários (com atenção à titularidade)

envie novamente e acompanhe o status

Cuidado com mensagens falsas que prometem "liberar" seu lote

Com mais restituições retidas, aumentam também os golpes. Mensagens prometendo “liberação imediata” ou pedindo para clicar em links são comuns nessa época. A Receita não solicita dados bancários por e-mail, SMS ou WhatsApp, nem envia links para regularização pois qualquer ajuste deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais

Um ajuste rápido e sua restituição volta à fila

No fim das contas, o que trava a restituição quase sempre é algo simples. Um número errado, um dado incompleto, um detalhe que passa batido.

O dinheiro não é perdido, mas pode demorar mais do que o esperado para cair na conta e bagunçar o planejamento.