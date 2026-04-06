Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Restituição de Imposto de Renda retida? Corrija esses erros comuns antes que demore ainda mais

Mais de R$ 265 milhões estão retidos por erros simples; descubra como evitar atrasos na sua restituição

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:27

Gerenciar o tempo de resposta nas redes ajuda a evitar reações impulsivas e protege a saúde emocional
Gerenciar o tempo de resposta nas redes ajuda a evitar reações impulsivas e protege a saúde emocional Crédito: Banco de imagem

Se a restituição do IR 2026 ainda não caiu na sua conta, vale olhar com calma. Mais de 17 mil pagamentos foram retidos no lote liberado em março, somando cerca de R$ 265,6 milhões, principalmente por inconsistências nos dados bancários, de acordo com informações da Receita Federal. Isso significa que muita gente teve a restituição travada por detalhes que passam despercebidos no preenchimento.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
1 de 7
Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Quando a sua conta bancária e a Receita "não se falam"

O ponto aqui é simples, mas crítico. A receita cruza automaticamente dados da declaração com informações bancárias. Se houver qualquer divergência de informação, como agência bancária, número da conta, CPF ou titularidade, o crédito é bloqueado por segurança.

Leia mais

Imagem - Transporte caro amplia desigualdade e limita acesso à cidade

Transporte caro amplia desigualdade e limita acesso à cidade

Imagem - Passagens aéreas seguem caras e alívio ainda demora no Brasil

Passagens aéreas seguem caras e alívio ainda demora no Brasil

E não precisa ser nada complexo. Erros na digitação, conta inválida ou até indicar uma conta que não está no seu nome já são suficiente para travar o pagamento, segundo orientações oficiais do Fisco.

Outro ponto que costuma gerar problemas é o uso de contas que não aceitam esse tipo de crédito da restituição. Já no caso do Pix, a chave precisa ser obrigatoriamente o CPF. Chaves como e-mail ou telefone aparecem com frequência entre os casos de erros que levam à retenção.

Por que seu dinheiro não caiu?

A Receita informa o motivo da retenção pelos canais oficiais. Basta acessar o e-CAC ou o aplicativo com sua conta Gov.br (nível prata ou ouro). Na área “Meu Imposto de Renda”, você consegue ver o motivo e corrigir os dados se necessário.

E depois de corrigir?

Feita a correção, é importante alinhar expectativa, pois o dinheiro não cai na hora. A restituição volta para a fila e entra nos próximos lotes mensais, seguindo o calendário da Receita.

Passo a passo rápido:

acesse o e-CAC ou aplicativo oficial com sua conta Gov.br

vá em “Meu Imposto de Renda”

consulte o motivo da retenção

corrija os dados bancários (com atenção à titularidade)

envie novamente e acompanhe o status

Cuidado com mensagens falsas que prometem "liberar" seu lote

Com mais restituições retidas, aumentam também os golpes. Mensagens prometendo “liberação imediata” ou pedindo para clicar em links são comuns nessa época. A Receita não solicita dados bancários por e-mail, SMS ou WhatsApp, nem envia links para regularização pois qualquer ajuste deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais

Um ajuste rápido e sua restituição volta à fila

No fim das contas, o que trava a restituição quase sempre é algo simples. Um número errado, um dado incompleto, um detalhe que passa batido.

O dinheiro não é perdido, mas pode demorar mais do que o esperado para cair na conta e bagunçar o planejamento.

Vale a pena revisar com calma antes de enviar e, se der algum problema, corrigir rápido. Às vezes, é só um pequeno ajuste para tudo voltar a andar.

Mais recentes

Imagem - Feira oferece mais de 100 oportunidades de emprego e estágio em Salvador

Feira oferece mais de 100 oportunidades de emprego e estágio em Salvador
Imagem - Felicidade no trabalho: realidade ou marketing?

Felicidade no trabalho: realidade ou marketing?
Imagem - Concursos públicos abertos têm mil vagas e salários de até R$ 39,5 mil

Concursos públicos abertos têm mil vagas e salários de até R$ 39,5 mil