Restituição de Imposto de Renda retida? Corrija esses erros comuns antes que demore ainda mais

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:27
Se a restituição do IR 2026 ainda não caiu na sua conta, vale olhar com calma. Mais de 17 mil pagamentos foram retidos no lote liberado em março, somando cerca de R$ 265,6 milhões, principalmente por inconsistências nos dados bancários, de acordo com informações da Receita Federal. Isso significa que muita gente teve a restituição travada por detalhes que passam despercebidos no preenchimento.
CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA
O ponto aqui é simples, mas crítico. A receita cruza automaticamente dados da declaração com informações bancárias. Se houver qualquer divergência de informação, como agência bancária, número da conta, CPF ou titularidade, o crédito é bloqueado por segurança.
E não precisa ser nada complexo. Erros na digitação, conta inválida ou até indicar uma conta que não está no seu nome já são suficiente para travar o pagamento, segundo orientações oficiais do Fisco.
Outro ponto que costuma gerar problemas é o uso de contas que não aceitam esse tipo de crédito da restituição. Já no caso do Pix, a chave precisa ser obrigatoriamente o CPF. Chaves como e-mail ou telefone aparecem com frequência entre os casos de erros que levam à retenção.
A Receita informa o motivo da retenção pelos canais oficiais. Basta acessar o e-CAC ou o aplicativo com sua conta Gov.br (nível prata ou ouro). Na área “Meu Imposto de Renda”, você consegue ver o motivo e corrigir os dados se necessário.
Feita a correção, é importante alinhar expectativa, pois o dinheiro não cai na hora. A restituição volta para a fila e entra nos próximos lotes mensais, seguindo o calendário da Receita.
acesse o e-CAC ou aplicativo oficial com sua conta Gov.br
vá em “Meu Imposto de Renda”
consulte o motivo da retenção
corrija os dados bancários (com atenção à titularidade)
envie novamente e acompanhe o status
Com mais restituições retidas, aumentam também os golpes. Mensagens prometendo “liberação imediata” ou pedindo para clicar em links são comuns nessa época. A Receita não solicita dados bancários por e-mail, SMS ou WhatsApp, nem envia links para regularização pois qualquer ajuste deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais
No fim das contas, o que trava a restituição quase sempre é algo simples. Um número errado, um dado incompleto, um detalhe que passa batido.
O dinheiro não é perdido, mas pode demorar mais do que o esperado para cair na conta e bagunçar o planejamento.
Vale a pena revisar com calma antes de enviar e, se der algum problema, corrigir rápido. Às vezes, é só um pequeno ajuste para tudo voltar a andar.