EMPREGOS E SOLUÇÕES

Pirelli abre vagas de estágio em Feira de Santana para diversas áreas; veja como se inscrever

Com polos em Salvador, Lauro de Freitas e Aracaju, iniciativa de formação em jogos digitais recebe inscrições até 30 de abril.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:00

Programa de Estágio Pirelli 2026.2

A Pirelli lança mais uma edição de seu tradicional programa de estágio. Com o mote Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial, o Programa de Estágio Pirelli 2026.2 oferece, ao menos, 43 novas vagas para mais de seis áreas da empresa. As inscrições, conduzidas pelas Companhia de Estágios, devem ser feitas pelo site oficial do programa e estarão abertas até 07 de maio de 2026. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 06 de julho de 2026. As vagas de estágio serão para Supply Chain, Logística, Compras, Suprimentos, Marketing, Comercial, Vendas, Negócios, Administração, Engenharia, Qualidade, Manutenção, TI, RH, Comunicação, Diversidade. Os postos de trabalho serão para Feira de Santana. Acesse:https://estagiopirelli.com.br

Residência em Games: 600 vagas e bolsas de R$ 2 mil

Estão abertas até 30 de abril, as inscrições para a Residência em Games, programa de formação tecnológica que vai ofertar 600 vagas gratuitas para jovens da Bahia e de Sergipe, com bolsas mensais que podem chegar a R$ 2 mil. A iniciativa é voltada à capacitação para atuação na indústria de jogos digitais, um dos setores que mais cresce no mundo. Ao todo, serão ofertadas 600 vagas na etapa inicial de formação básica, sendo 420 na Bahia e 180 em Sergipe, distribuídas em polos localizados em Salvador, Lauro de Freitas e Aracaju. A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pelainternet, por meio do site oficial do programa. A formação terá duração total de até 16 meses e será dividida em dois ciclos. Bolsas: R$300 na Fase 1 e R$2.000 na Fase 2. Inscrições: residenciagames.cepedi.org.br

Ypê oferece vagas

A Ypê tem 111 vagas de emprego abertas. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os gêneros e pessoas com deficiência, em diversos níveis de experiência e áreas de atuação. Os interessados podem consultar as oportunidades e se candidatar diretamente pelo portal oficial: https://carreirasype.gupy.io/.As vagas estão distribuídas em mais de 10 estados brasileiros, com destaque para Bahia.Os cargos disponíveis abrangem áreas operacionais, técnicas, administrativas, corporativas e comerciais, incluindo funções como auxiliares, operadores, técnicos, analistas, promotores de vendas, especialistas e posições de liderança.

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