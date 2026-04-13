Vai receber o Bolsa Família? Confira as datas de pagamentos para evitar 'viagem perdida'

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:00
O pagamento do Bolsa Família de abril já tem data para começar e vem com algumas mudanças por causa dos feriados no calendário.
A Caixa Econômica informou que os depósitos serão feitos entre os dias 16 e 30 de abril, seguindo a lógica já conhecida. O dinheiro cai de forma escalonada, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social).
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A ideia é evitar filas, travamentos no sistema e facilitar a vida de quem precisa acessar o benefício.
Neste mês, o cronograma foi levemente antecipado.
Cronograma oficial
Sobre os valores, o piso permanece inalterado, com mínimo de R$ 600 por família beneficiária. Porém, esse não é o valor final para todos.
Famílias com crianças, adolescentes ou gestantes têm direito a adicionais, o que costuma elevar o valor médio mensal para algo em torno de R$ 680 e R$ 690.
O pagamento se mantém automático prioritariamente por meio da poupança social digital da Caixa Econômica Federal, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.
Também é possível sacar os valores em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes bancários autorizados.
Mais do que um calendário, o escalonamento do Bolsa Família é uma ferramenta para garantir que o dinheiro chegue a quem mais precisa com o mínimo de transtorno possível.
Em um mês de abril marcado por datas festivas e feriados, o planejamento doméstico se torna o melhor aliado.
Ao priorizar o uso do Caixa Tem e evitar os horários de pico nas agências, você ganha tempo e segurança.
Lembre-se: o benefício é um direito seu e, com os dados em dia e atenção aos canais oficiais, ele seguirá sendo o suporte essencial para o futuro da sua família