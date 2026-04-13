ECONOMIA

Vai receber o Bolsa Família? Confira as datas de pagamentos para evitar 'viagem perdida'

Pagamentos escalonados buscam evitar filas e instabilidade no sistema. Confira o cronograma completo e prepare o bolso para as datas de saque

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:00

Beneficiários reberão pagamento do Bolsa Família Crédito: MDAS/Divulgação

O pagamento do Bolsa Família de abril já tem data para começar e vem com algumas mudanças por causa dos feriados no calendário.

A Caixa Econômica informou que os depósitos serão feitos entre os dias 16 e 30 de abril, seguindo a lógica já conhecida. O dinheiro cai de forma escalonada, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social).

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A ideia é evitar filas, travamentos no sistema e facilitar a vida de quem precisa acessar o benefício.

Veja quando o dinheiro cai na conta em abril

Neste mês, o cronograma foi levemente antecipado.

Cronograma oficial

AGENDA DO MÊS: Com feriados no horizonte, saber o dia exato do seu NIS ajuda a evitar idas desnecessárias à lotérica Crédito: Inteligência Artificial

Quanto o Bolsa Família paga e como sacar

Sobre os valores, o piso permanece inalterado, com mínimo de R$ 600 por família beneficiária. Porém, esse não é o valor final para todos.

Famílias com crianças, adolescentes ou gestantes têm direito a adicionais, o que costuma elevar o valor médio mensal para algo em torno de R$ 680 e R$ 690.

O pagamento se mantém automático prioritariamente por meio da poupança social digital da Caixa Econômica Federal, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Também é possível sacar os valores em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes bancários autorizados.

Dicas finais para acessar o Bolsa Família com segurança

Mais do que um calendário, o escalonamento do Bolsa Família é uma ferramenta para garantir que o dinheiro chegue a quem mais precisa com o mínimo de transtorno possível.

Em um mês de abril marcado por datas festivas e feriados, o planejamento doméstico se torna o melhor aliado.

Ao priorizar o uso do Caixa Tem e evitar os horários de pico nas agências, você ganha tempo e segurança.