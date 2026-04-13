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Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários de até R$ 40 mil

Vagas atrativas estão disponíveis em diferentes órgãos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:13

Concurso
Concurso Crédito: Divulgação

A segunda-feira (13) aparece como uma oportunidade concreta para quem está se preparando para concursos públicos. Em diversas áreas, há um volume significativo de seleções com inscrições abertas, reunindo mais de mil vagas e salários que podem chegar a R$ 39,5 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Diante desse cenário, o CORREIO fez um levantamento com os principais certames que já tiveram editais publicados e seguem com inscrições em andamento. A lista reúne dados como número de vagas, remuneração, prazos para candidatura, valores das taxas e as bancas organizadoras responsáveis por cada processo seletivo. Confira, a seguir, os detalhes das oportunidades disponíveis:

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Exército - Escola de Saúde e Formação Complementar

Vagas: 227

Salário: até R$ 9 mil

Inscrições: até até 12 de junho

Taxa: entre R$ 150,00

Banca: Vunesp

Prefeitura de Carandaí

Vagas: 130

Salário: até R$ 5,6 mil

Inscrições: até 27 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 70 e R$ 110

Banca: IBGP Concursos

Prefeitura de Joinville

Vagas: 523

Salário: até R$ 5,1 mil

Inscrições: até 8 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 78 e R$ 98

Banca: Instituto Avalia

Polícia Civil do Distrito Federal

Vagas: 50

Salário: até R$ 26 mil

Inscrições: até 27 de abril

Taxa: R$ 310

Banca: Cebraspe

Prefeitura de Macaé

Vagas: 191

Salário: até R$ 11,1 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 90 e R$ 170

Banca: FGV Concursos

Assembleia Legislativa de Roraima

Vagas: 226

Salário: até R$ 39,5 mil

Inscrições: até 6 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 300

Banca: Fundação Carlos Chagas

Prefeitura de São Pedro

Vagas: 103

Salário: até R$ 8 mil

Inscrições: até 6 de abril de 2026

Taxa: entre R$ 85 e R$ 135

Banca: Instituto Legatus

Prefeitura de Alto Rio Doce

Vagas: 110

Salário: até R$ 12.250,96

Inscrições: até 20 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Banca: IBGP Concursos

Polícia Militar de Alagoas

Vagas: 530

Salário: até R$ 11 mil

Inscrições: até 30 de abril de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Cebraspe

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Tags:

Vagas Concurso Público Edital Salários

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