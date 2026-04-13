Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários de até R$ 40 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:13
A segunda-feira (13) aparece como uma oportunidade concreta para quem está se preparando para concursos públicos. Em diversas áreas, há um volume significativo de seleções com inscrições abertas, reunindo mais de mil vagas e salários que podem chegar a R$ 39,5 mil, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.
Diante desse cenário, o CORREIO fez um levantamento com os principais certames que já tiveram editais publicados e seguem com inscrições em andamento. A lista reúne dados como número de vagas, remuneração, prazos para candidatura, valores das taxas e as bancas organizadoras responsáveis por cada processo seletivo. Confira, a seguir, os detalhes das oportunidades disponíveis:
Concurso público - quais pagam maiores salários
Exército - Escola de Saúde e Formação Complementar
Vagas: 227
Salário: até R$ 9 mil
Inscrições: até até 12 de junho
Taxa: entre R$ 150,00
Banca: Vunesp
Prefeitura de Carandaí
Vagas: 130
Salário: até R$ 5,6 mil
Inscrições: até 27 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 70 e R$ 110
Banca: IBGP Concursos
Prefeitura de Joinville
Vagas: 523
Salário: até R$ 5,1 mil
Inscrições: até 8 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 78 e R$ 98
Banca: Instituto Avalia
Polícia Civil do Distrito Federal
Vagas: 50
Salário: até R$ 26 mil
Inscrições: até 27 de abril
Taxa: R$ 310
Banca: Cebraspe
Prefeitura de Macaé
Vagas: 191
Salário: até R$ 11,1 mil
Inscrições: até 30 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 90 e R$ 170
Banca: FGV Concursos
Assembleia Legislativa de Roraima
Vagas: 226
Salário: até R$ 39,5 mil
Inscrições: até 6 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 100 e R$ 300
Banca: Fundação Carlos Chagas
Prefeitura de São Pedro
Vagas: 103
Salário: até R$ 8 mil
Inscrições: até 6 de abril de 2026
Taxa: entre R$ 85 e R$ 135
Banca: Instituto Legatus
Prefeitura de Alto Rio Doce
Vagas: 110
Salário: até R$ 12.250,96
Inscrições: até 20 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 120
Banca: IBGP Concursos
Polícia Militar de Alagoas
Vagas: 530
Salário: até R$ 11 mil
Inscrições: até 30 de abril de 2026
Taxa: R$ 150
Banca: Cebraspe