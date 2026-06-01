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Prefeitura abre inscrições de concurso público com vagas a partir do ensino fundamental e salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para atuar em Zabelê, no Cariri da Paraíba

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:54

Concurso público
Concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Zabelê, no Cariri da Paraíba, abriu, nesta segunda-feira (1º) inscrições para um concurso público com 40 vagas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 8 mil.

Os candidatos podem se inscrever até 5 de julho no site da banca organizadora, a Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon/UEPB).

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo: R$ 75 para funções de nível fundamental incompleto e completo; R$ 95 para cargos de nível médio e técnico; e R$ 115 para vagas de nível superior e superior na área do magistério.

Entres os cargos disponíveis estão os de merendeira, agente administrativo, farmacêutico, fisioterapeuta, assistente social, professor e médio. Segundo o edital, três vagas são reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Tags:

Emprego Concurso Público

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