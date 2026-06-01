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Maioria dos agricultores familiares fica fora do Pronaf, aponta estudo; cenário acende alerta na Bahia

Levantamento mostra que grande parte dos produtores não consegue acessar o principal programa de crédito rural do país

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:59

Agricultura familiar
Agricultura familiar Crédito: Elza Fiuza/Agência Brasil

A Bahia acompanha um cenário preocupante revelado por um novo levantamento: a maior parte dos agricultores familiares do país está fora do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), principal linha de crédito voltada ao setor. No estado, quase 80% das propriedades rurais são da agricultura familiar,

Apesar de ser a principal política pública de crédito voltada à agricultura familiar no Brasil, o Pronaf beneficiou apenas 21% dos produtores do segmento durante o Plano Safra 2024/2025. O dado faz parte de um estudo do Climate Policy Initiative da PUC-Rio (CPI/PUC-Rio), que aponta uma forte concentração dos recursos em agricultores mais estruturados, regiões tradicionalmente favorecidas e culturas já consolidadas no mercado. 

De acordo com o levantamento, cerca de 79% dos agricultores familiares ficaram sem acesso ao financiamento do programa no período analisado. A pesquisa também mostra desigualdades regionais na distribuição dos recursos: 68% do volume liberado pelo Pronaf foi destinado às regiões Sul e Sudeste. Já as lavouras de soja, milho e café responderam por 67% de todo o crédito concedido.

A situação chama atenção especialmente na Bahia, onde a agricultura familiar tem peso relevante na economia rural e no abastecimento de alimentos: segundo o IBGE, 77,8% dos estabelecimentos agropecuários baianos eram da agricultura familiar em 2017 (dado mais recente, do Censo Agropecuário), ou seja, 593.411 dos 762.848.. Pequenos produtores espalhados por diferentes regiões do estado são responsáveis por parte significativa da produção de frutas, hortaliças, mandioca, feijão, leite e outros itens consumidos diariamente pelos brasileiros.

O acesso ao Pronaf ainda enfrenta obstáculos ligados à documentação, regularização fundiária, assistência técnica e exigências bancárias, fatores que acabam afastando parte dos agricultores do sistema de crédito rural. As informações foram publicadas no site O Eco. 

Especialistas ouvidos pelo estudo alertam que a dificuldade de acesso aos financiamentos pode limitar investimentos, reduzir a capacidade produtiva e aumentar a vulnerabilidade econômica de famílias que dependem diretamente da atividade agrícola.

Criado para fortalecer pequenos produtores, o Pronaf oferece linhas de financiamento com juros reduzidos e condições diferenciadas para custeio, compra de equipamentos e investimentos na propriedade rural. 

Para entidades ligadas ao setor, ampliar o alcance do crédito rural é considerado um dos principais desafios para fortalecer a produção de alimentos e reduzir desigualdades no campo.

O estudo foi divulgado poucos dias após o governo federal anunciar R$ 89 bilhões para a agricultura familiar no Plano Safra 2025/2026, dos quais R$ 78,2 bilhões serão destinados ao Pronaf.

Tags:

Agro

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