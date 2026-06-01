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Vivo abre mais de 350 vagas para o Programa Jovem Aprendiz; veja como se candidatar

As oportunidades são para 22 estados e o Distrito Federal; há vagas na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:04

Vivo abre mais de 350 vagas para o Programa Jovem Aprendiz; veja como se candidatar
Vivo abre mais de 350 vagas para o Programa Jovem Aprendiz; veja como se candidatar Crédito: Divulgação

A Vivo está com mais de 350 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026, distribuídas por 22 estados, incluindo a Bahia, e pelo Distrito Federal. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter entre 14 e 21 anos e estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular.  Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. A seleção será realizada de forma 100% digital. Reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão, 50% das oportunidades são destinadas a talentos negros e todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para os estados do Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rondônia (RO), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP), além do Distrito Federal (DF).

Dicas de como ir bem em uma entrevista

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O Programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. Os interessados podem se inscrever pelo link. O salário é compatível com o mercado e entre os benefícios estão linha funcional corporativa, vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico e seguro de vida. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas e dia de folga de aniversário. A Vivo é uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2025.

Os selecionados participarão de uma trilha de aprendizado contínuo, com ferramentas voltadas ao desenvolvimento profissional e pessoal, além de uma imersão na cultura da empresa. O programa também contempla uma jornada estruturada de desenvolvimento de soft skills, preparando os aprendizes de forma consistente para atuarem com sucesso no mercado de trabalho.

“Queremos estimular o protagonismo desses jovens em suas trajetórias profissionais, contribuindo com pilares sólidos para sua formação e desenvolvimento”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo. A companhia busca talentos alinhados à sua cultura, a Paixão Púrpura, que representa a capacidade de executar, superar barreiras com coragem empreendedora e antecipar tendências.

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