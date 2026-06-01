IMOBILIÁRIO

Prêmio ADEMI-BA reconhece os destaques do mercado baiano no próximo dia 10

Conheça os concorrentes da 29ª edição do evento, que reunirá os principais nomes, empresas e empreendimentos do setor

Miro Palma

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:07

Cláudio Cunha, presidente da ADEMI-BA Crédito: Divulgação

Os olhos do mercado imobiliário baiano já estão voltados para uma das noites mais aguardadas do setor. No próximo dia 10 de junho, a Pupileira, em Salvador, recebe a 29ª edição do Prêmio ADEMI-BA, a mais importante e tradicional premiação do mercado imobiliário da Bahia, responsável por reconhecer empresas, profissionais e empreendimentos que vêm contribuindo para transformar o cenário urbano e econômico do estado.

Consolidado como símbolo de reconhecimento do setor imobiliário baiano, o prêmio reunirá empresários, incorporadores, arquitetos, urbanistas, fornecedores, autoridades, associados e representantes da construção civil em uma noite dedicada à celebração da inovação, da excelência e das trajetórias que ajudam a redesenhar as cidades baianas.

Nesta edição, 37 empresas e empreendimentos concorrem em 13 categorias: Empresa do Ano, Empresa Revelação do Ano, Lançamento Imobiliário do Ano, Lançamento Imobiliário Habitação Econômica do Ano, Empreendimento Imobiliário do Ano, Empreendimento de Habitação Econômica do Ano, Arquiteto do Ano, Projetista do Ano, Imobiliária do Ano, Agência de Publicidade do Ano, Fornecedor do Ano, Escritório de Advocacia do Ano e Inovação Acadêmica.

Entre as novidades deste ano está a criação da categoria Projetista do Ano, ampliando o reconhecimento aos profissionais responsáveis por soluções técnicas e criativas que impactam diretamente o desenvolvimento urbano e imobiliário.

Criado em 1997, o Prêmio ADEMI-BA se consolidou como a principal vitrine do mercado imobiliário baiano, valorizando iniciativas que impulsionam a economia, fortalecem a cadeia da construção civil e contribuem para o desenvolvimento das cidades.

Para Cláudio Cunha, presidente da ADEMI-BA, a premiação reflete a força e a capacidade de transformação do setor. “O Prêmio ADEMI-BA se tornou, ao longo dos anos, o principal reconhecimento do mercado imobiliário baiano. É uma premiação que valoriza empresas, profissionais e projetos que ajudam a transformar cidades, movimentar a economia e impactar diretamente a vida das pessoas. Chegar à 29ª edição com essa relevância demonstra a força do nosso setor e a credibilidade construída pelo prêmio ao longo de sua história”, destaca.

Além das categorias empresariais e profissionais, o prêmio mantém a categoria Inovação Acadêmica, que chega fortalecida nesta edição com dez trabalhos concorrentes desenvolvidos por estudantes. A iniciativa aproxima o ambiente acadêmico do mercado imobiliário e estimula novas ideias e soluções voltadas ao futuro das cidades e da construção civil.

Para Viviane Fonseca, primeira vice-Presidente da Ademi-BA e responsável pela categoria, a iniciativa tem se consolidado como uma importante ponte entre novos talentos e o mercado.

“A Inovação Acadêmica nasceu justamente para aproximar estudantes do mercado imobiliário e estimular soluções criativas e aplicáveis ao setor. É inspirador perceber a qualidade dos trabalhos apresentados e ver jovens profissionais pensando o futuro das cidades, da arquitetura e da construção civil com inovação, sustentabilidade e propósito.”

Concorrentes da 29ª edição do Prêmio ADEMI-BA (ordem alfabética):

* Advocacia Tavares Novis

* Affonso Henriques Consultoria Imobiliária

* Agência Mutuca

* Architects + Co

* Audium Acústica

* B&A Imóveis

* Carozzo Desenvolvimento Imobiliário Ltda

* Direcional Engenharia S/A

* Facilitas Engenharia

* Fiedra, Britto & Ferreira Neto Advocacia Empresarial

* Grupo André Guimarães

* Leão Engenharia

* Mandala Marketing

* Melo e Isaac Advogados

* Nibs Transformação Digital

* Nogueira Reis Advogados

* Performance Gestão Integrada

* PPF Advocacia

* QPC Incorporadora

* Ricardo Farias Arquitetos

* Rocha Andrade Imobiliária

* Sertenge Engenharia SA

* Tavares, Teixeira e Advogados Associados

* Thales de Azevedo Filho Eng. Assoc. S/C

* Viamídia Publicidade

Empreendimentos concorrentes

- Bloom Horto Florestal

- Conquista Boulevard Park

- Largo da Vitória Square

- Move Itaigara

- Nouvelle Blues

- Quartier Horto – Home Boutique

- Riviera Praia do Forte

- Rivage Piatã

- Terrazza Balena Connected Residence

- Vila Laura Prime

- Vista Salvador Norte

* Vivai São Rafael