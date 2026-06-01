EMPREGOS E SOLUÇÕES

Raízen abre vagas de estágio em Salvador e Jequié

Além das vagas imediatas, Bracell mantém banco de talentos para mulheres nas áreas de operação e manutenção e para Pessoas com Deficiência

Carmen Vasconcelos

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06:30

Programa Talentos 2026 da Raízen

A Raízen tem inscrições abertas para mais de 100 vagas de estágio na campanha Talentos Raízen 2026. O programa foi criado para quem busca aprendizado prático e desenvolvimento contínuo em um ambiente de desafios e colaboração. Os interessados podem se candidatar até o dia 21 de junho. Há vagas de estágio disponíveis em Jequié, Salvador, São Francisco do Conde.O candidato poderá se inscrever em diferentes áreas como Finanças, Saúde e Meio Ambiente, Suprimentos, Lubrificantes, Comercial, Operações, Pricing, Trading, Abastecimento, Transportes, Engenharia, TI, Marketing, Sustentabilidade, Auditoria, Planejamento, Operações e Manutenção Industrial. Acesse: https://bit.ly/43waiOx

Bracell abre vagas de emprego na Bahia

A Bracell está com novas oportunidades de emprego abertas na Bahia. As vagas disponíveis contemplam diferentes perfis profissionais e áreas estratégicas da companhia nas cidades de Alagoinhas e Camaçari. Entre as oportunidades estão as vagas para analista de melhoria contínua pleno, em Alagoinhas e Camaçari; comprador (a) sênior, em Alagoinhas; analista de planejamento florestal JR (vaga temporário), também em Alagoinhas; além da vaga de auxiliar de serviços gerais, que é uma oportunidade afirmativa para Pessoas com Deficiência (PCD) em Alagoinhas. Os interessados nas vagas podem obter mais informações acessando o site www.bracell.com.br e clicando na aba “Carreiras e Pessoas” e, em seguida, em “vagas abertas”. A Bracell também mantém iniciativas permanentes voltadas à atração de talentos para a área florestal e segue com inscrições abertas para bancos de talentos destinados a mulheres nas áreas de operação e manutenção, além de pessoas com deficiência. Os interessados podem realizar o cadastro pelo site https://www.bracell.com/carreiras/, na seção “Carreiras e Pessoas”, acessando a opção “Banco de Talentos”. Embora o cadastro não represente contratação imediata, ele permite que a companhia conheça os perfis profissionais para futuras oportunidades.

Atento seleciona

A Atento anunciou a abertura de 4.406 vagas de emprego em diferentes localidades. A empresa busca interessados em funções de operadores de atendimento, áreas administrativas e jovem aprendiz. As oportunidades são para diversos estados, inclusive a Bahia. Os interessados devem se cadastrar no site https://atento.gupy.io/ (vagas operacionais e jovem aprendiz) ou https://atentocorporate.gupy.io/ (vagas administrativas).

Crescer Estágio 2026