EMPREGOS E SOLUÇÕES

Salvador sediará treinamento de inteligência emocional em novo formato

'O Poder das Emoções' inova ao conectar conhecimento cientifico, entretenimento e a magia dos grandes espetáculos na educação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 21:09

O Poder das Emoções é o maior treinamento de inteligência emocional do Brasil. Crédito: Shutterstock

Salvador será palco, pela primeira vez, do Método CIS – O Poder das Emoções, reconhecido como o maior treinamento de inteligência emocional do Brasil. Em formato inédito e exclusivo, proporciona experiências que conectam ciência, arte, música e a magia dos grandes espetáculos em um único treinamento que acontecerá entre 30 de maio a 2 de junho (quinta a domingo) no Centro de Convenções Salvador.

Liderado por Paulo Vieira, Presidente da Febracis e reconhecido como um dos principais estudiosos e “pai” da inteligência emocional no País, os participantes da edição em Salvador terão a oportunidade de vivenciar, em primeira mão, experiências que combinam a profundidade científica, com a magia, a beleza e o impacto dos grandes espetáculos. “Em um mundo onde as emoções moldam nossa realidade, o espetáculo "MÉTODO CIS - O Poder das Emoções" surge como uma jornada transcendental que promete revolucionar a maneira como vivenciamos a arte e o autoconhecimento”, diz Vieira.

O Método CIS já impactou mais de 1 milhão de pessoas e trabalha todas as áreas da vida de forma sistêmica. Na prática, os participantes adquirem técnicas que permitem melhorar o dia-a-dia, a produtividade, tornando-os indivíduos muito mais capazes de transformar seus sonhos em objetivos e alcançá-los de forma sustentável e congruente com os seus valores.

“Nosso propósito é impactar e transformar a vida das pessoas por meio do coaching integral sistêmico, processo que adequa a realidade do indivíduo a melhores possibilidades e estratégias para conquistar um estilo de vida abundante.

Agora o nosso sonho se transforma em realidade ao anunciarmos a expansão da nossa missão e uma nova maneira de levar o desenvolvimento humano e a alta performance para o grande público: criar um ambiente em que seja possível absorver conhecimentos, acessar experiências únicas e memoráveis que transformam a vida por meio do entretenimento”, analisa Vieira.

As manifestações artísticas são ferramentas de aprendizagem utilizadas com objetivo de despertar as emoções dos participantes e, a partir desta experiência, gerar reflexão e mudanças. “Nosso trabalho envolverá o público de forma lúdica, por meio de experiências estética e sensorial em um jogo de telões junto ao palco que combina elementos de teatro, dança, música e performance em um formato nunca antes visto. Com um elenco multifacetário, o espetáculo apresenta números musicais ao vivo, incluindo canções autorais e releituras emocionantes de clássicos, tudo em um estilo que remete às grandes produções da Broadway, explica o diretor artístico André Gress que lidera o Departamento de Inovação, Criatividade e Experiência da Febracis e que tem em seu currículo experiência em shows de grande porte e musicais na Broadway, além de ter participado da equipe dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Brasil.

Informações Método CIS

Data: 30 de maio a 02 de junho (quinta-feira a domingo)

Horário: dia 30 (quinta), às 14h. Nos demais dias (sexta-feira a domingo), às 10h

Local: Centro de Convenções Salvador/Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio, Salvador - BA, 41706-690