Salvador tem mais de 450 vagas de emprego nesta quinta-feira (29); confira

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:41

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 471 vagas de trabalho para esta quinta-feira (29) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de limpeza, padeiro, atendente, recepcionista, operador de telemarketing, líder de produção, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Vagas do SIMM para quinta-feira (29)

Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29)
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta quinta-feira (29)

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google
Acesse o site pelo Google no seu celular por Reprodução
Ao acessar pelo Google, busque 'Salvador Digital' por Reprodução
Clique no site do Salvador Digital por Reprodução
Clique em "Entrar" por Reprodução
E faça login com sua conta Gov.br por Reprodução
Clique no menu lateral por Reprodução
Dentre as opções, escolha "Agendamentos" por Reprodução
Digite "Simm" e escolha a opção "SEMDEC - SIMM - Pesquisa de Emprego - Presencial" por Reprodução
Selecione a opção "Atendimento Presencial" por Reprodução
Selecione as informações de local (SIMM Comércio), dia e horário por Reprodução
Confirme o agendamento no botão "Salvar" por Reprodução
Para checar o horário agendado, clique em "Meus Agendamentos" por Reprodução
Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali.
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali.

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos

