Salvador tem mais de 450 vagas de emprego nesta quinta-feira (29); confira

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:41

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 471 vagas de trabalho para esta quinta-feira (29) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de limpeza, padeiro, atendente, recepcionista, operador de telemarketing, líder de produção, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

