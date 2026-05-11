EMPREGOS E SOLUÇÕES

Zurich abre inscrições para curso gratuito de IA voltado a mulheres e pessoas de gêneros minorizados

Oportunidades presenciais contemplam cargos técnicos e de engenharia para atuação em projetos no norte da Bahia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:00

PrograMaria Sprint para mulheres

A Zurich apoia a nova edição da PrograMaria Sprint, iniciativa voltada à formação de mulheres e pessoas de gêneros minorizados em Inteligência Artificial Generativa. Realizada em parceria com a PrograMaria e com a Globo, a imersão online será realizada entre 11 e 18 de maio e busca ampliar o acesso ao conhecimento em tecnologias emergentes, além de incentivar maior participação feminina no setor. As inscrições estão abertas e vale destacar que as vagas são ilimitadas e gratuitas. Inscrições: site da PrograMaria https://www.programaria.org/

Engenharia abre vagas em Jacobina

A Timenow, referência nacional em gestão de projetos, está com inscrições abertas para oito vagas presenciais em Jacobina. .As posições são destinadas a profissionais de nível técnico e superior para atuação direta em iniciativas de capital (CAPEX). Os selecionados atuarão em disciplinas como engenharia, planejamento, suprimentos e governança. Nível Superior: Analista de Projetos e Engenheiros de Campo (áreas Mecânica, Civil e Elétrica), Engenheiro de Planejamento e Engenheiro Mecânico de Projetos. Nível Técnico: Técnico de Qualidade e Técnico de Materiais.

Pessoa Analista de Projetos - https://time-now.gupy.io/jobs/11044703

Pessoa Engenheira de Campo (Mecânica) - https://time-now.gupy.io/jobs/11144390

Pessoa Engenheira de Campo (Civil) - https://time-now.gupy.io/jobs/11000412

Pessoa Engenheira de Planejamento - https://time-now.gupy.io/jobs/11028171

Pessoa Engenheira Mecânica (Projetos) -https://time-now.gupy.io/jobs/11146738

Pessoa Engenheira de Campo (Elétrica) - https://time-now.gupy.io/jobs/11122343

Pessoa Técnico de Qualidade - https://time-now.gupy.io/jobs/11045381

Pessoa Técnico de Materiais - https://time-now.gupy.io/jobs/11045369

Friboi capacita na Ba

A Friboi, da JBS, anuncia a abertura de uma iniciativa estratégica voltada à formação de primeira liderança nas áreas de produção e manutenção industrial da marca. Há oportunidades na Bahia. As inscrições podem ser feitas online até 22 de maio de 2026 no portal de carreiras da JBS neste link: friboidesenvolve.gupy.io. O programa oferece 62 vagas e busca atrair profissionais com até dois anos de formados em curso superior.

Vagas Belgo Arames