Estaleiro baiano entrega 27ª embarcação para transporte de minério

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Donaldson Gomes
Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:40
O Consórcio Tenenge-Enseada lançou ao mar, em Maragogipe, nesta segunda-feira (dia 01), a 27ª barcaça mineraleira, embarcação destinada ao transporte de minério, para a empresa Lhg Mining. O projeto, que utiliza tecnologia de ponta, gerou 600 empregos diretos e cerca de 900 indiretos para o Recôncavo Baiano.
A construção das barcaças está sendo realizada por 4 estaleiros brasileiros localizados nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Estaleiro Enseada, um dos maiores estaleiros nacionais, que fica localizado na Bahia. Ao todo, serão 80 barcaças construídas, cada uma com 98 metros de comprimento e capacidade de 2.900 toneladas.
O Enseada foi concebido para construção e integração de unidades offshore, como plataformas, navios especializados e unidades de perfuração. É considerado o maior investimento privado da indústria naval brasileira, com cerca de US$ 1 bilhão já investidos.