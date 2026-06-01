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Estaleiro baiano entrega 27ª embarcação para transporte de minério

Projeto do consórcio Tenenge-Enseada gerou 600 empregos diretos e cerca de 900 indiretos na região do Recôncavo

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:40

Projeto foi responsável por geração de 600 empregos diretos e 900 indiretos no Recôncavo Crédito: Divulgação 

O Consórcio Tenenge-Enseada lançou ao mar, em Maragogipe, nesta segunda-feira (dia 01), a 27ª barcaça mineraleira, embarcação destinada ao transporte de minério, para a empresa Lhg Mining. O projeto, que utiliza tecnologia de ponta, gerou 600 empregos diretos e cerca de 900 indiretos para o Recôncavo Baiano.

A construção das barcaças está sendo realizada por 4 estaleiros brasileiros localizados nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Estaleiro Enseada, um dos maiores estaleiros nacionais, que fica localizado na Bahia. Ao todo, serão 80 barcaças construídas, cada uma com 98 metros de comprimento e capacidade de 2.900 toneladas.

O Enseada foi concebido para construção e integração de unidades offshore, como plataformas, navios especializados e unidades de perfuração. É considerado o maior investimento privado da indústria naval brasileira, com cerca de US$ 1 bilhão já investidos.

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