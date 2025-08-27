Acesse sua conta
Terminais de dutos e rodovias registram recorde histórico em julho

Venda de gasolina, diesel e GLP superou os 120 mil m³, maior volume desde o início da operação da Acelen

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:36

Sistema de polidutos e rodovias usado para movimentação de combustíveis  Crédito: Divulgação 

Com um desempenho histórico em julho, o sistema de terminais de polidutos e rodovias, conhecido como Orsub, de Itabuna e Jequié alcançou mais de 103 mil m³ em vendas de combustíveis claros. Ao incluir o GLP, o total movimentado ultrapassou 120 mil m³, reforçando a relevância da unidade na matriz energética da região. Durante os últimos 3 anos, os terminais têm registrado sucessivos recordes de movimentação. Com a Acelen gerindo o portfólio, houve aumento de 50% nas vendas através do Orsub. A movimentação pelas estruturas reduz emissões, riscos de acidentes e melhora a eficiência logística como um todo.

Operados pela Transpetro e pertencentes à Acelen, os terminais desempenham papel estratégico no sistema Orsub, responsável por receber os derivados via polidutos e sistema rodoviário. Essa estrutura garante o abastecimento de todo o Sul da Bahia e do Norte de Minas Gerais com produtos que seguem o padrão de qualidade Acelen.

Em Jequié, o destaque foi para o diesel S10, cuja comercialização vem crescendo mês a mês. Em julho, o produto, que possui menor teor de enxofre e vem substituindo gradualmente o S500, atingiu 29,5 mil m³ vendidos. No total, o terminal movimentou 83 mil m³ de combustíveis, também estabelecendo recorde histórico de entregas mensais pelos modais dutoviário e rodoviário.

“Esses resultados reforçam a relevância estratégica dos terminais Orsub de Itabuna e Jequié para o abastecimento do Sul da Bahia e do Norte de Minas Gerais. Estamos batendo recordes, garantindo o fornecimento de combustíveis com a qualidade Acelen e consolidando grandes parcerias em uma região fundamental para a economia do estado. O desempenho de julho comprova nossa capacidade de resposta a um mercado cada vez mais dinâmico e exigente”, afirma Josué Bohn, diretor Comercial da Acelen.

