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Fies: inscrições para vagas remanescentes terminam nesta quarta-feira (30)

Prazo vai até 23h59; candidatos devem se inscrever online e atender critérios de renda e desempenho no Enem

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Mariana Rios

  • Agência Brasil

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:28

Fies
Fies Crédito: Shutterstock

As inscrições gratuitas para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026 terminam às 23h59 (horário de Brasília) desta quarta-feira (29). O processo, iniciado no último dia 22, é voltado a estudantes interessados em financiar cursos de graduação em instituições privadas.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior, com login na conta Gov.br. O programa, coordenado pelo Ministério da Educação, financia cursos que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.863 em 2026) e atender à frequência mínima exigida no curso escolhido.

Após o encerramento das inscrições, o resultado da chamada única será divulgado em 7 de maio. Os pré-selecionados deverão complementar a inscrição no sistema e validar as informações junto à instituição de ensino entre os dias 8 e 11 de maio. Na sequência, será feita a validação dos dados pelo banco.

Candidatos que não forem selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera, com convocações previstas entre 15 e 29 de maio.

O Fies realiza dois processos seletivos regulares por ano, além de etapas para preenchimento de vagas remanescentes. Em caso de dúvidas, o MEC disponibiliza atendimento pelo telefone 0800-616161.

Tags:

Educação Fies

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