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Lance mínimo do leilão de antigo prédio da Embasa em Salvador é divulgado

Confira os detalhes da venda do imóvel

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:18

Prédio fica localizado no Centro de Salvador
Prédio fica localizado no Centro de Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

O edital do leilão do antigo prédio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), no Centro de Salvador possui lance mínimo de R$ 6,7 milhões. A única destinação possível para o imóvel será o uso para equipamentos turísticos.

O imóvel possui oito andares e 1.960 m² de área construída. Ele fica localizado na entre a Ladeira de São Bento e a Praça Castro Alves e deixou de ser utilizado pela Embasa há cerca de dez anos. O vencedor do leilão será anunciado em 28 de maio, às 11 horas, através de transmissão pelo YouTube.

A região já conta com dois grandes hotéis, o Fasano e o Fera Palace. Também já havia sido anunciado que Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Sousa, será transformado no hotel Rosewood. No ano passado, o grupo André Guimarães entrou no consórcio para reforma do imóvel.

O leilão do antigo prédio da Embasa é resultado de articulação entre a Associação Comercial da Bahia (ACB), a Embasa e a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur). O espaço chegou a ser ocupado por mais famílias ao longo dos últimos anos em que esteve desativado.

A divulgação do edital acontece um mês após outro leilão de prédio público estatal ter terminado sem interessados em Salvador. O leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia, teve como lance mínimo R$ 141,3 milhões, preço até 60% abaixo do valor de mercado, segundo especialista consultado pelo CORREIO.

Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Centro de Convenções amarga abandono oito anos após desabamento parcial por Nara Gentil/CORREIO
Entrada do Centro do Convenções, atingida por desabamento por Foto: Marina Silva/CORREIO
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Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO

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