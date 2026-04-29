CENTRO HISTÓRICO

Lance mínimo do leilão de antigo prédio da Embasa em Salvador é divulgado

Confira os detalhes da venda do imóvel

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2026 às 14:18

Prédio fica localizado no Centro de Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

O edital do leilão do antigo prédio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), no Centro de Salvador possui lance mínimo de R$ 6,7 milhões. A única destinação possível para o imóvel será o uso para equipamentos turísticos.

O imóvel possui oito andares e 1.960 m² de área construída. Ele fica localizado na entre a Ladeira de São Bento e a Praça Castro Alves e deixou de ser utilizado pela Embasa há cerca de dez anos. O vencedor do leilão será anunciado em 28 de maio, às 11 horas, através de transmissão pelo YouTube.

A região já conta com dois grandes hotéis, o Fasano e o Fera Palace. Também já havia sido anunciado que Palácio Rio Branco, na Praça Tomé de Sousa, será transformado no hotel Rosewood. No ano passado, o grupo André Guimarães entrou no consórcio para reforma do imóvel.

O leilão do antigo prédio da Embasa é resultado de articulação entre a Associação Comercial da Bahia (ACB), a Embasa e a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur). O espaço chegou a ser ocupado por mais famílias ao longo dos últimos anos em que esteve desativado.

A divulgação do edital acontece um mês após outro leilão de prédio público estatal ter terminado sem interessados em Salvador. O leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia, teve como lance mínimo R$ 141,3 milhões, preço até 60% abaixo do valor de mercado, segundo especialista consultado pelo CORREIO.