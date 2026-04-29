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Mais de um milhão de famílias deixam de receber gratuidade no consumo de energia na Bahia

Salvador concentra o maior número de famílias aptas a receber o benefício (182 mil)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:38

Encargos setoriais como a CDE já representam cerca de 15% do valor total pago pelos consumidores que não possuem subsídios.
Conta de luz em 2026 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mais de um milhão de famílias na Bahia têm direito à gratuidade no consumo de energia elétrica, mas ainda não recebem o benefício por não estarem inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica. Os dados são de um levantamento feito pela Neoenergia Coelba, com base em informações do Ministério da Cidadania e da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Entre os municípios baianos, Salvador lidera o número de famílias aptas ao desconto, com cerca de 182 mil. O total é mais que o dobro dos clientes que já usufruem do benefício na capital, atualmente em torno de 86 mil. Na sequência aparecem Feira de Santana, com 33 mil potenciais beneficiários, e Camaçari, com 22 mil.

Hoje, a Neoenergia Coelba contabiliza 1,8 milhão de famílias cadastradas na Tarifa Social. A concessionária realiza mensalmente o cadastro proativo de novos beneficiários, reconhecendo que se trata de um direito do consumidor. Vale destacar que os critérios para acesso ao programa não se limitam ao titular da conta de energia, mas se aplicam a todos os moradores da residência. Nos casos em que o beneficiário não é o titular da fatura — como em imóveis alugados ou cedidos —, é necessário entrar em contato com a distribuidora para informar a situação. O cadastro não implica perda de outros benefícios sociais do governo federal.

Como economizar energia?

Reduzir horas de uso do ar-condicionado. por Freepik
Trocar equipamentos antigos por modelos mais eficientes por
Manter o ar-condicionado entre 23ºC e 25ºC por Divulgação
Tirar aparelhos da tomada (evitar stand-by) por Banco de imagens
Evitar usar o ferro de passar com vapor por Reprodução | Freepik
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Desligar o chuveiro elétrico no verão por Reprodução | Agência Brasil
Evitar o uso do forno elétrico; preferir o fogão por Reprodução | Agência Brasil
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Evitar usar o micro-ondas para descongelar alimentos por Reprodução | Neoenergia
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Reduzir horas de uso do ar-condicionado. por Freepik

Quem tem direito à Tarifa Social?

Têm direito à Tarifa Social famílias inscritas no CadÚnico, com Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB), e renda per capita de até meio salário-mínimo, incluindo indígenas e quilombolas. Também podem ser contempladas famílias de baixa renda com idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além daquelas com renda mensal de até três salários-mínimos que tenham algum integrante com doença ou condição de saúde que exija o uso contínuo de equipamentos elétricos essenciais.

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O programa assegura desconto integral para o consumo mensal de até 80 kWh. Caso esse limite seja ultrapassado, apenas a energia excedente é cobrada. Assim, uma residência que consome 100 kWh no mês pagará somente pelos 20 kWh adicionais.

Tags:

Salvador Conta de luz Neoenergia Coelba

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